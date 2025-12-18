Guerra Futre-Buyo: del "me llamaba hijo de puta" a la ironía del portero madridista

"Yo odiaba a Paco Buyo. ¿Tú sabes lo que me ha hecho?". Así comenzaba la leyenda del Atlético de Madrid, Paulo Futre, su entrevista con Josep Pedrerol en ‘El Cafelito’. Así era de fuerte la rivalidad entre delantero y portero cuando hace décadas se enfrentaban en los derbis.

"Buyo me provocaba y me llamaba hijo de puta todo el partido", comentó Paulo en la entrevista. Eso sí, el propio Paco Buyo negaba con el dedo durante el Chiringuito al escuchar la entrevista de su rival capitalino.

Para el portugués, los derbis de antes son mejores que los derbis de ahora, sobre todo porque se dejaba más vivo el folklore del mismo: "Lo Atlético vs Real Madrid de antes no eran los derbis de hoy... con todo el respeto. Eran derbis en serio".

El exportero del Real Madrid, por su parte, siguió tirando de ironía para referirse al exjugador del Atlético de Madrid: "Me enteré tarde, pero eso siempre te motiva. Que uno de los mejores jugadores del mundo sueñe contigo...".

Hay que matizar que con el paso de los años tanto Paulo como Paco han mejorado su relación y han compartido entrevista y plató en numerosas ocasiones. La relación es cordial, pero en su momento se odiaban.