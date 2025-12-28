Salomón Rondón deja el Oviedo por sorpresa y regresa al fútbol mexicano

Salomón Rondón vuelve al Pachuca mexicano, dejando el Oviedo varios meses después de venir de la propia Liga MX y siendo aún, con dos goles, el máximo goleador de un equipo que apenas lleva siete en Liga.

Es una decisión consensuada con el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, y que tiene que ver con la lealtad que Salo ha demostrado al Grupo que confió en él tras salir de River Plate. Rondón tiene ficha de extracomunitario y, para ayudar, ha dado paso al costado

Rondón vuelve a Pachuca, ya que en Oviedo tenía una cesión, que se cancela ahora. En Pachuca le queda contrato hasta diciembre de 2026. Allí fue feliz y dio un gran rendimiento siendo MVP de la ConcaChampions; máximo goleador de la ConcaChampions y de la Liga MX; finalista del Mundial de Clubes; participación en el primer Mundial de Clubes de la historia; y era capitán del equipo.

Rondón, que hoy mismo se está entrenando con el equipo, ha sido de los más titulares desde su llegada y no se va por un tema de ficha excesiva (pues vino rebajándosela). Ahora, tras despedirse en breve de sus compañeros, deberá hacerse oficial su regreso, ya que la Liga MX empieza el 10 de enero.