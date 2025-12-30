Muere Enrique Collar, el gran capitán de la historia del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid está de luto tras conocerse que Enrique Collar, una de las grandes leyendas de la historia rojiblanca y el futbolista que más tiempo portó el brazalete de capitán, ha fallecido a los 91 años. Su muerte deja un profundo vacío en el club y en varias generaciones de aficionados que identifican su figura con una de las etapas más brillantes del Atlético, tanto a nivel nacional como europeo.

Recordemos que, durante dieciséis temporadas como jugador del primer equipo, Collar fue mucho más que un extremo zurdo de enorme talento. Fue líder, referencia y símbolo de compromiso. Defendió la camiseta rojiblanca entre 1953 y 1969, periodo en el que disputó 470 partidos oficiales —el quinto jugador con más encuentros en la historia del club, igualado con Griezmann— y marcó 105 goles. Pero su huella no se mide solo en cifras, sino en la autoridad tranquila con la que ejerció la capitanía durante diez temporadas consecutivas, entre 1960 y 1969, un registro inigualado en el Atlético.

De Sevilla al Metropolitano

Nacido el 2 de noviembre de 1934 en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), dando sus primeros pasos en el fútbol en el Imperial CF. Años después, ya en Madrid, jugó en el Peña Norit, donde fue descubierto por los ojeadores del Atlético. En 1949 ingresó en las categorías inferiores del club y en 1952 conquistó el Campeonato de España Juvenil. Ese mismo año, al cumplir la mayoría de edad, firmó su primer contrato profesional.

No obstante, antes de asentarse definitivamente en el primer equipo, Collar vivió dos cesiones decisivas para su formación. En el Cádiz fue pieza clave para lograr el ascenso desde Tercera División, mientras que en el Real Murcia, durante la primera parte de la temporada 1954/55, destacó con siete goles en once partidos. Su rendimiento fue tan alto que regresó al Atlético en diciembre de ese curso para convertirse en un jugador fundamental.

La familia atlética está de luto por el fallecimiento de Enrique Collar. Campeón de una Liga, tres Copas y una Recopa de Europa defendiendo nuestros colores, fue además capitán durante diez años -desde 1960 hasta 1969-, más que ningún otro futbolista en toda la historia… pic.twitter.com/6CdcTkiVdU — Atlético de Madrid (@Atleti) December 29, 2025

El 'Ala Infernal' y los títulos

A partir de mediados de los años 50 comenzó la etapa más brillante de Collar como rojiblanco. Junto a Joaquín Peiró formó una sociedad histórica por la banda izquierda, conocida como el 'Ala Infernal', una de las más temidas del fútbol español durante casi una década. Aquella conexión marcó una época y fue clave en los éxitos del equipo.

Con el Atlético conquistó una Liga (1965/66), tres Copas del Rey (1960, 1961 y 1965) y una Recopa de Europa (1962), todos ellos como capitán. Especialmente recordadas son las finales de Copa ganadas al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en 1960 y 1961, símbolos del crecimiento competitivo del club. En Europa, Collar también dejó su sello: fue protagonista en la Recopa ganada ante la Fiorentina en Stuttgart y participó en la primera Copa de Europa disputada por el Atlético.

Internacional y despedida

Collar fue internacional con la selección española en 16 ocasiones y disputó el Mundial de Chile 1962. También formó parte del camino que llevó a España a conquistar la Eurocopa de 1964. Tras una larguísima trayectoria en el Atlético, abandonó el club en 1969 y jugó su última temporada como profesional en el Valencia, antes de colgar las botas en 1970.

El reconocimiento definitivo llegó el 28 de mayo de 1972, cuando el Atlético le rindió un emotivo homenaje en el Vicente Calderón frente al Bayern de Múnich. Aquella noche recibió la insignia de oro y brillantes del club de manos del presidente Vicente Calderón, en un acto que selló para siempre su condición de leyenda.

Tras su retirada, Enrique Collar mantuvo un vínculo permanente con el Atlético a través de la Asociación de Veteranos, las peñas y la presidencia de la Fundación del club entre 2005 y 2011. Como muestra de ese legado, fue la imagen del carné de socio de la temporada 2023/24. Con su fallecimiento se va una figura irrepetible, un capitán eterno y uno de los nombres imprescindibles para entender la historia del Atlético de Madrid.