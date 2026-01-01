El FC Barcelona ha realizado este jueves el primer entrenamiento del año sin Lamine Yamal, que, como el resto de sus compañeros, acudió por la tarde a ejercitarse a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, aunque minutos después de su llegada abandonó las instalaciones.

El delantero catalán no saltó al césped del campo de entrenamiento Tito Vilanova, pero se espera que se ejercite con normalidad en la sesión de este viernes, la última antes del derbi liguero del sábado contra el Espanyol en Cornellá (21:00 horas).

El club azulgrana no dio a conocer la causa de la ausencia de Lamine, aunque, según informaron varios medios, el futbolista se presentó en la ciudad deportiva con malestar general, motivo por el que se marchó a su casa.

Los futbolistas disponibles del primer equipo completaron la primera sesión del año 2026 con la mente puesta en el partido que se disputará en el RCDE Stadium dentro de dos días.

La primera plantilla azulgrana volverá a ejercitarse este viernes a las 11:00 horas. Una vez finalice el entrenamiento (en torno a las 13:00), el técnico Hansi Flick comparecerá en rueda de prensa.