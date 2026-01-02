Gabón suspende a su selección y aparta a Aubameyang tras la debacle en la Copa África

El gobierno de Gabón suspendió a la selección nacional masculina, sancionó al delantero Pierre-Emerick Aubameyang y despidió al entrenador Thierry Mouyouma, tras su eliminación en la Copa África.

En un comunicado este jueves, la ministra de Deportes, Simplice-Desire Mamboula, anunció las medidas después de la derrota (3-2) ante Costa de Marfil el 31 de diciembre. Gabón, que perdió también ante Camerún y Mozambique, fue última de grupo, actuaciones que Mamboula describió como "vergonzosas".

"Dada la vergonzosa actuación de las panteras en la Copa África, el gobierno ha decidido disolver el cuerpo técnico, suspender a la selección nacional hasta nuevo aviso y excluir a los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre-Emerick Aubameyang", dice la nota oficial.

Gabón, cuya eliminación del torneo se confirmó antes del partido contra Costa de Marfil, dejó escapar una ventaja de dos goles en Marrakech. El delantero del Olympique de Marsella Aubameyang, ex de Arsenal, Chelsea o FC Barcelona, no jugó el último partido después de regresar a Marsella por una lesión en el muslo.