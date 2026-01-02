La broma de Pere Milla que indigna a los culés: elige "pisar" a Lamine Yamal

Es en tono de broma, pero actualmente son pocas las que se pueden hacer y menos en el mundo del fútbol. Si nos vamos a lo literal, Pere Milla, jugador del Espanyol, eligió pisar a Lamine Yamal en el próximo partido que enfrentará a los dos equipos catalanes en Liga. El partido será el sábado a las 21:00 horas en Cornellà.

En el programa 'Perico Que Vola', de Betevé se ve a un aficionado perico que le pregunta a quién elegiría para pisar, si a Joan García o a Lamine Yamal. Pere Milla elige lo segundo.

Este fue el momento:

Molt bé @beteve contingut genial i de qualitat, desprès recordo que vareu fotre fora a @LaSotana_ per menys, a veure si ara teniu pebrots de fer el mateix i tal...#peremilla #pisarlamine #beteve pic.twitter.com/4VzyvL82uO — MaTriX (@calicous) January 1, 2026

El futbolista mantiene la broma hasta el final y cambia incluso el condicional de "pisaría" por "Pere Milla pisará". Todo es en tono humorístico, pero la afición culé ya empieza a usar esto para motivar a sus jugadores. Sobre todo a Lamine Yamal.

Lo curioso es que dentro de la broma, Pere elige pisar a Lamine y no a Joan García que será el gran protagonista del derbi por cambiar el Espanyol por el Barcelona este verano.