Butragueño dijo que Pedri "no es jugador para el Real Madrid"

Pepe Mel es uno de los técnicos más míticos del fútbol español. Querido en muchas partes, sobre todo en el Real Betis, el técnico madrileño ha firmado recientemente por el Ittihad de Tánger con un contrato que expira en 2028. Desde allí, Mel ha hablado de una confesión que le hizo Butragueño sobre Pedri.

"Yo hablé con Butragueño de Pedri y me dijo que le habían dicho en el club que ya le habían visto y que no era jugador para el Madrid", comentó Pepe Mel en Radioestadio Noche con unas palabras que a buen seguro darán mucho de qué hablar.

Hay que recordar que Pepe Mel tuvo a Pedri cuando el joven jugador canario debutaba en el fútbol profesional con Las Palmas. Ya en ese momento hablaba maravillas del internacional español. Por eso se entiende que Mel alucinase con las palabras de Butragueño.

Sobre su presente en Marruecos, Mel se muestra ilusionado con esta nueva aventura: "Estoy muy contento aquí, la gente es muy receptiva a todo lo que viene del fútbol de España".

Muy pronto se disputará la Supercopa de España y veremos si los caminos de Pedri y el Real Madrid se cruzan. Como aperitivo y siempre con permiso de Atlético y Athletic, el morbo está servido.