El huracán Gonzalo que ilusiona al madridismo: así fue su hat trick

Gonzalo dio un paso al frente vital con un hat trick ante el Betis (5-1). Triplete soñado de Gonzalo García que dio vida e impulsó a un Real Madrid que tardará, supuestamente unas semanas, en contar con su máximo goleador, Kylian Mbappé.
El huracán Gonzalo ilusiona al madridismo y así fueron sus tres goles en la tarde noche de este domingo en Madrid.
El primero de cabeza a la salida de un córner:
GOL DE GONZALO GARCÍA!!!!!!! ASISTENCIA DE RODRYGO GOES!
REAL MADRID 1-0 BETISJanuary 4, 2026
El segundo, control y volea a la red. Golazo descomunal:
Y para el hat trick, taconazo a la red como un 9 catedralicio:
GONZALO GARCÍA MARCANDO GOL DE TACÓN DE PIERNA MALA. 😭🔥 pic.twitter.com/bxeoKdgBFC— MT2 (@madrid_total2) January 4, 2026
Ahora toca el Atlético de Madrid, rival en las semifinales de la Supercopa de España en Arabia. Gonzalo, si nada cambia, será titular y se medirá a Jan Oblak.