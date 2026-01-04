El huracán Gonzalo que ilusiona al madridismo: así fue su hat trick

Gonzalo dio un paso al frente vital con un hat trick ante el Betis (5-1). Triplete soñado de Gonzalo García que dio vida e impulsó a un Real Madrid que tardará, supuestamente unas semanas, en contar con su máximo goleador, Kylian Mbappé.

El huracán Gonzalo ilusiona al madridismo y así fueron sus tres goles en la tarde noche de este domingo en Madrid.

El primero de cabeza a la salida de un córner:

GOL DE GONZALO GARCÍA!!!!!!! ASISTENCIA DE RODRYGO GOES! VAAMOSSSSSSS REAL MADRID 1-0 BETIS pic.twitter.com/o2w853lxNg — MT2 (@madrid_total2) January 4, 2026

El segundo, control y volea a la red. Golazo descomunal:

Y para el hat trick, taconazo a la red como un 9 catedralicio:

GONZALO GARCÍA MARCANDO GOL DE TACÓN DE PIERNA MALA. 😭🔥 pic.twitter.com/bxeoKdgBFC — MT2 (@madrid_total2) January 4, 2026

Ahora toca el Atlético de Madrid, rival en las semifinales de la Supercopa de España en Arabia. Gonzalo, si nada cambia, será titular y se medirá a Jan Oblak.