El huracán Gonzalo que ilusiona al madridismo: así fue su hat trick

El primero de cabeza a la salida de un córner. El segundo, control y volea a la red. Y para el hat trick, taconazo a la red.

El huracán Gonzalo que ilusiona al madridismo: así fueron sus tres goles | Twitter

Gonzalo dio un paso al frente vital con un hat trick ante el Betis (5-1). Triplete soñado de Gonzalo García que dio vida e impulsó a un Real Madrid que tardará, supuestamente unas semanas, en contar con su máximo goleador, Kylian Mbappé.

El huracán Gonzalo ilusiona al madridismo y así fueron sus tres goles en la tarde noche de este domingo en Madrid.

El primero de cabeza a la salida de un córner:

El segundo, control y volea a la red. Golazo descomunal:

Y para el hat trick, taconazo a la red como un 9 catedralicio:

Ahora toca el Atlético de Madrid, rival en las semifinales de la Supercopa de España en Arabia. Gonzalo, si nada cambia, será titular y se medirá a Jan Oblak.

