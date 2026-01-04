Menú
Manolo González ridiculiza a TV3 por su barcelonismo extremo y su menosprecio al Espanyol

Bien es sabido que en TV3 viven por y para el Barcelona tanto en fútbol como en baloncesto.

Manolo González ridiculiza a TV3 por su barcelonismo extremo y su menosprecio al Espanyol | Twitter

El Barcelona solventó el derbi contra el Espanyol en el RCDE Stadium con dos goles en los cuatro minutos finales de Olmo (min.86) y Lewandowski (min.90) que dejaron en nada la presión de los blanquiazules, que acusaron su falta de acierto y el brillo de Joan García.

Después del partido llegó el momento de atender a los medios y Manolo puso los puntos sobre las íes diciéndole a TV3 que él no había calentado de ninguna manera el partido.

Este fue el momento en rueda de prensa:

"Espero que un medio de comunicación pida perdón por mentir y decir que yo calenté el derbi. Que pidan disculpas y nunca más me llamen para una entrevista porque no se la daré", dijo Manolo.

Bien es sabido que en TV3 viven por y para el Barcelona tanto en fútbol como en baloncesto, algo que hace que el menosprecio al resto de equipos catalanes sea evidente. No es la primera vez que hay un enfado así incluyendo deportes como el balonmano.

