El Albacete usa 'Cuéntame' para criticar a los madridistas que se cambian de equipo

Los octavos de final de la Copa del Rey han dejado un enfrentamiento clásico del fútbol español con la visita del Real Madrid al Carlos Belmonte. Eso sí, el Albacete es noticia porque además de ser su rival ha usado una escena de la serie 'Cuéntame' para criticar a los madridistas que se cambian de equipo porque "gana".

Esta es la escena:

𝒮𝒾𝓂𝓅𝓁𝑒 𝓎 𝓁𝓁𝒶𝓃𝒶𝓂𝑒𝓃𝓉𝑒 🦇 pic.twitter.com/52DChK7E3e — Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) January 7, 2026

En la escena, Carlos le pregunta a su padre por qué es del Real Madrid y Antonio Alcántara le contesta a groso modo que se hizo del conjunto blanco porque ganaba Copas de Europa y eso es lo que hacía la gente cuando llegaba a la capital de España.

Además, en la escena, el padre le cuenta a su hijo que él era del Albacete, pero dejó de serlo porque el equipo manchego jugaba en Segunda y el Real Madrid era campeón de Europa.

La escena ha generado ha generado lógico malestar entre la afición blanca mientras en Albacete presumen de afición y dicen que es la realidad de lo que ocurre en muchos lugares.