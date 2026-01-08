El recado de Valverde a Vinícius: "Debemos ser todos autocríticos y estar más unidos"

El Real Madrid estará este domingo en la final de la Supercopa de España después de imponerse al Atlético de Madrid (2-1) en la segunda semifinal. Un derbi madrileño que estuvo muy condicionado por el golazo nada más empezar en una dudosa falta perfectamente ejecutada por Fede Valverde.

El uruguayo, que viene actuando últimamente como lateral derecho por las bajas de Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal —que pudo estar en el banquillo—, fue muy sincero al analizar el partido ante los de Diego Pablo Simeone, reconociendo que los colchoneros merecieron más. "Tenemos que seguir siendo autocríticos, todos. Jugaron mucho mejor que nosotros. Somos un gran equipo, pero hemos de estar más juntos en los momentos de sufrir", arrancó Valverde, en lo que puede interpretarse como un recado a Vinícius Júnior, admitiendo que adelantarse tan pronto les hizo estar algo más defensivos de lo esperado.

"Uno siempre quiere empezar ganando, cuando empiezas perdiendo es fastidiado. Capaz que al hacerlo tan pronto nos relajamos un poco. Hemos tenido muchas ocasiones que hemos salido al contragolpe o que los hemos cogido mal parados", continuó.

Al final del partido se vio a los dos equipos exhaustos, algo que el Pajarito quiso justificar con la temperatura, dejando claro que no son máquinas. "Después de tantos partidos que llevamos, el calor de aquí nos afectó a todos. Trabajamos para esto, pero fue duro".

Preguntado sobre el intercambio de frases en la banda entre Vini y Simeone, con el que él también tuvo alguna que otra charla, se mostró muy elegante. "Ya sabes código de futbolistas y técnicos. Es verdad que se vive de esta manera. Es un derbi. Que el fútbol tenga esta chispa. Lo importante es que se quede dentro del campo".