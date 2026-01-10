El espectacular golazo en pleno barro de Barrio Brasil que da la vuelta al mundo

El fútbol de calle se pierde cada día más. Los futbolistas nacidos y forjados en el barro están en peligro de extinción. Los jugones con una técnica brutal que se atreven a hacer cosas que en muchas de las escuelas que forman a los futbolistas de hoy en día les prohíben: "No arriesgues ahí...", les ordenan. Si se dan cuenta cada vez se ven menos niños jugando en parques, plazas, campos callejeros... Ahora la moda es llevar a tus hijos a la escuela de turno para ver si se convierte en el próximo Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

El resultado es claro: cada día que pasa el fútbol se vuelve más físico y menos técnico, menos imaginativo. En gran parte por la ausencia de ese fútbol de calle, de barrio que moldeaba a jugadores de dibujos animados.

En X se ha convertido en Tendencia un golazo espectacular de una pachanga en un barrio de Brasil. Lleno de lodo y con los protagonistas jugando descalzos, un cambio de orientación de banda a banda que que el autor del gol controla con el pecho y sin dejarla bajar se saca de la chistera de jugón un remate de chilena que entra tras tocar en el palo.

"Brasil":

"Brasil": Porque en cada campito hay un gol candidato al Puskas que nadie vio

Un golazo espectacular que está dando la vuelta al mundo. Un chicharrazo anónimo que reivindica el fútbol forjado en la calle, en el barro y en el que todos los jugones sonríen igual. Viva el fútbol vintage.