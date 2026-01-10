La entrada más bestial de la historia del fútbol: sancionan de por vida al agresor

Hay entradas en el mundo del fútbol que son una auténtica salvajada. Bestialidades que ponen en riesgo la salud de los futbolistas. En las últimas horas se ha hecho viral una brutal entrada durante un partido de fútbol de la cuarta división en Indonesia. En un lance del encuentro, un jugador se olvida del balón y va directamente hacia su rival, al que da una patada voladora en el pecho.

ini sih ga usah dibawa ke Komdis PSSi, mending langSUng dikenakan Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP pic.twitter.com/dl3E7IPOH8 — Komisi Wasit (@MafiaWasit) January 5, 2026

Una salvaje agresión que está dando la vuelta al mundo porque pocas veces se ha visto algo igual.

El autor de esta despiadada acción ha sido sancionado de manera ejemplar. Tendrá que pagar una multa de unos 30.000 euros por esa gravísima entrada y además ha suspendido de por vida, por lo que no podrá competir más de manera federada y se olvidará de ser futbolista en Indonesia.