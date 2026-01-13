Locura de ventas en el Metropolitano: el Atlético saca 60 millones por Gallagher y Raspadori

Salta la noticia en el equipo de Simeone a falta de confirmación oficial. El Atlético saca 60 millones vendiendo a Gallagher y Raspadori. Uno se va al Tottenham y el otro al Atalanta italiano. En total, cuatro salidas en invierno. En el balance, más de 60 millones a las arcas.

Así lo contaba el periodista Rubén Uría. "Mis noticias son que el Atlético de Madrid acaba de cerrar ahora mismo el traspaso de Giacomo Raspadori a la Atalanta de Bérgamo por 23 M€. Jugada maestra de Mateu Alemany en 24 horas. Venta de Gallagher por 40M€ y venta de Raspadori por 23 M€", comentó Uría en Twitter.

Viendo el panorama atlético, no habría ni una sola excusa en el club para no fichar en invierno cuando se van Gallagher y Raspadori por 60 millones aparte de las salidas de Javi Galán y Carlos Martín. Mateu tiene ahora la pelota en su tejado tras manejar estas ventas.

En la lista de convocados para el Deportivo-Atlético de Copa, no está ninguno de los dos jugadores, es decir, se da por hecha su salida.

Eso sí, la información que manejamos en Libertad Digital es que el Atlético de Madrid fichará "seguro" a dos jugadores tras las salidas de Raspadori y Gallagher. Esos dos recambios tendrán sustitutos "seguro". Es la postura del club.