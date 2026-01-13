Mofas e indignación en redes tras el cese de Xabi Alonso y el anuncio de Arbeloa

La derrota siempre tiene dos lecturas en el fútbol moderno: la deportiva y la digital. En el caso de la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, ambas avanzaron en paralelo. El motivo es que, minutos después de que el club anunciara el fin de su etapa en el banquillo blanco, las redes sociales ya habían tomado la palabra. Una avalancha de memes que convirtieron la noticia en tendencia.

El detonante del despido del tolosarra fue la final de la Supercopa de España 2026, perdida ante el FC Barcelona. Ese encuentro marcó un punto de inflexión para la directiva, que decidió rescindir los servicios del técnico. En un escueto comunicado, el club comunicó que la salida se produjo "de mutuo acuerdo", una fórmula habitual en este tipo de decisiones, pero que no frenó la ironía ni el sarcasmo en plataformas como X, Instagram o TikTok.

Una parte de los usuarios celebró abiertamente el cese del entrenador de Tolosa. En X circularon mensajes y montajes que ironizaban sobre su gestión y la rapidez del adiós, como los publicados por

OFICIAL🚨🇪🇸| Xabi Alonso acaba de ser capturado y extraditado hacia los ESTADOS UNIDOS pic.twitter.com/Hgg9HVvJD9 — Fabrizio Fauna (@FabrizioFauna) January 12, 2026

Real Madrid fans hearing Xabi Alonso sacked pic.twitter.com/aqWVSsNjh0 — Professor Hamza Ballon Dor (@mancityhardcore) January 12, 2026

Los hinchas del Madrid venezolanos viendo que sacaron de su cargo a Maduro y a Xabi Alonso en el mismo mes pic.twitter.com/0yyFvjfIrO — DonTuki (@DonTucson) January 12, 2026

Otro foco de atención fue el nombre del nuevo entrenador. El anuncio de Álvaro Arbeloa como sustituto generó asombro entre muchos aficionados, que no tardaron en expresar su incredulidad a través de memes y comentarios. Ejemplo de ello son las publicaciones de donde se mezcla el humor, la sorpresa y el debate sobre la idoneidad del relevo.

Le doy 5 meses a Arbeloa, y me parece que Xabi Alonso ha aguantado mucho con esa cuadrilla de imbéciles. Real Madrid mafia, tenéis lo que merecéis. pic.twitter.com/hjWDLZ1Kgt — Ander (@punkinkii) January 12, 2026

Los madridistas cuando se den cuenta que el problema del Real Madrid no era Xabi Alonso (con Arbeloa va a pasar lo mismo)pic.twitter.com/Eogm0KyFtL https://t.co/dbX5U9Eqgx — Padronso (@TitoPadronso) January 12, 2026

han echado a xabi alonso para poner a arbeloa. a arbeloa. yo a 2027 no llego cuerda. pic.twitter.com/NhlnBsou3i — lau ♛ 🐉 (@lauu_ma) January 12, 2026

La reacción evidencia hasta qué punto las decisiones institucionales son reinterpretadas en clave social, especialmente cuando afectan a figuras conocidas y a cambios inesperados en la estructura del club.

Los futbolistas, en el punto de mira

Como suele ocurrir tras una derrota importante y un cambio de entrenador, parte de la conversación digital se desplazó hacia el vestuario. Varios futbolistas del Real Madrid fueron señalados por los usuarios, aunque quien concentró la mayor parte de las críticas fue Kylian Mbappé. Memes y mensajes dirigidos al delantero francés se multiplicaron en cuestión de horas, como los compartidos por:

Imagínate ser madridista: esperar 7 años el fichaje de Mbappé mientras usa al Madrid para subirse el sueldo y, cuando por fin llega, rompe el equilibrio del equipo y acaba cargándose a Ancelotti y Xabi Alonso en un solo año. EL DICTADOR 🧨 pic.twitter.com/DYB5L8CzVq — Manutinho (@GxlDeManutinho) January 12, 2026

Que no le estaban haciendo la cama a Xabi Alonso... La cama: pic.twitter.com/ZrTxVKZonr — La ceja de Ancelotti (@CejaDiCarletto) January 12, 2026

Gracias, Xabi Alonso, por aguantar a un grupo de niñatos engreídos que se creen por encima de un club como el Real Madrid y por comerte toda la mierda que no te correspondía pic.twitter.com/ECy1eAK3Pv — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) January 12, 2026

Estas publicaciones combinan ironía y frustración, y reflejan cómo las figuras más mediáticas suelen asumir un mayor peso en la narrativa posterior a los malos resultados.