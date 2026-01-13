Menú
Mofas e indignación en redes tras el cese de Xabi Alonso y el anuncio de Arbeloa

La salida del preparador vasco señala a Mbappé y a un vestuario cuestionado por la grada, que vuelca su ironía contra la gestión del club blanco.

La derrota siempre tiene dos lecturas en el fútbol moderno: la deportiva y la digital. En el caso de la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, ambas avanzaron en paralelo. El motivo es que, minutos después de que el club anunciara el fin de su etapa en el banquillo blanco, las redes sociales ya habían tomado la palabra. Una avalancha de memes que convirtieron la noticia en tendencia.

El detonante del despido del tolosarra fue la final de la Supercopa de España 2026, perdida ante el FC Barcelona. Ese encuentro marcó un punto de inflexión para la directiva, que decidió rescindir los servicios del técnico. En un escueto comunicado, el club comunicó que la salida se produjo "de mutuo acuerdo", una fórmula habitual en este tipo de decisiones, pero que no frenó la ironía ni el sarcasmo en plataformas como X, Instagram o TikTok.

Una parte de los usuarios celebró abiertamente el cese del entrenador de Tolosa. En X circularon mensajes y montajes que ironizaban sobre su gestión y la rapidez del adiós, como los publicados por

Otro foco de atención fue el nombre del nuevo entrenador. El anuncio de Álvaro Arbeloa como sustituto generó asombro entre muchos aficionados, que no tardaron en expresar su incredulidad a través de memes y comentarios. Ejemplo de ello son las publicaciones de donde se mezcla el humor, la sorpresa y el debate sobre la idoneidad del relevo.

La reacción evidencia hasta qué punto las decisiones institucionales son reinterpretadas en clave social, especialmente cuando afectan a figuras conocidas y a cambios inesperados en la estructura del club.

Los futbolistas, en el punto de mira

Como suele ocurrir tras una derrota importante y un cambio de entrenador, parte de la conversación digital se desplazó hacia el vestuario. Varios futbolistas del Real Madrid fueron señalados por los usuarios, aunque quien concentró la mayor parte de las críticas fue Kylian Mbappé. Memes y mensajes dirigidos al delantero francés se multiplicaron en cuestión de horas, como los compartidos por:

Estas publicaciones combinan ironía y frustración, y reflejan cómo las figuras más mediáticas suelen asumir un mayor peso en la narrativa posterior a los malos resultados.

