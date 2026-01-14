Así juega Gabri Valero, el nuevo Garrincha del Real Madrid

Gabriel Valero Carretero, la nueva perla de la cantera madridista. Desde que ingresó en las filas del Real Madrid en el año 2021, el joven ha ido superando las etapas con constancia y trabajo, destacando entre sus compañeros. Su habilidad con el balón recuerda a viejas leyendas como Garrincha, el extremo brasileño que destacó por su dotes de regate.

Con lo que respecta al cantero madridista es un jugador zurdo que actúa a banda cambiada, destacando por su verticalidad, capacidad de desborde y facilidad para generar ocasiones de peligro. Como resultado de las grandes actuaciones de Gabri, el Real Madrid ha extendido el contrato del jugador unas temporadas más, hasta 2030, según cuenta AS.

De esta manera, el club blinda al futbolista hasta los 23 años y apuesta a largo plazo por este joven extremo de 18 años que aspira a asentarse entre los mejores del fútbol profesional.

Hay un pelirrojo en la cantera que se llama Gabri Valero que sin exagerar ganará 10 balones de oro, qué barbaridad de jugador. pic.twitter.com/auWBqroxVn — (fan) Aʟʙᴇʀᴛo (@AlberrtoRM2) January 14, 2026

Exjugadores blancos como Marcelo han reconocido las grandes cualidades de este jugador: "Ahora hay un jugador del Juvenil A del Real Madrid que se llama Gabri. Es top, me gusta". El brasileño ha ido más allá y ha afirmado: "Seguramente va a ser del primer equipo, porque regatea de manera impresionante, como Lamine".

Trayectoria en la cantera blanca

El menorquín llegó a la cantera del Real Madrid en 2021 procedente de Las Rozas. Anteriormente pasó por el Pozuelo y la EFMO Boadilla. A partir de ahí pasó por el Cadete B, el Cadete A, el Juvenil C y el Juvenil B, hasta llegar al Juvenil A, donde está deslumbrando al madridismo y a todo Valdebebas. Gabri Valero debe seguir puliendo aspectos debido a su juventud, pero la apuesta del club por su proyección futura es total.