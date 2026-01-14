La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) ha concedido uno de sus Premios APDM 2025 a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "en reconocimiento al extraordinario nivel deportivo alcanzado por sus selecciones nacionales, que han situado de nuevo al fútbol español en la élite del panorama internacional".

Este galardón pone en valor un hito de dimensión histórica: España ocupa actualmente el puesto número 1 del ranking mundial de la FIFA tanto en categoría masculina como femenina, "una circunstancia excepcional que refleja la solidez del proyecto deportivo, la calidad del talento y la continuidad de un modelo competitivo de máximo nivel".

"El éxito conjunto de ambas selecciones absolutas constituye uno de los principales motivos de este reconocimiento. La selección masculina ha recuperado una posición de liderazgo internacional sostenida en el rendimiento, la competitividad y la renovación generacional, mientras que la selección femenina ha consolidado un ciclo histórico que la sitúa entre las grandes potencias del fútbol mundial, combinando resultados, identidad de juego y proyección internacional", afirma la nota de prensa de la APDM.

A este contexto se suma el rendimiento de la selección femenina absoluta, campeona de la Liga de Naciones 2025, así como los resultados obtenidos por los combinados nacionales de fútbol sala, con especial mención a la selección femenina, medalla de bronce en el Mundial de Fútbol Sala 2025, ampliando el alcance del éxito federativo a distintas disciplinas y categorías.

El Premio APDM 2025 reconoce así un "momento especialmente significativo para la RFEF, marcado por la capacidad de sus selecciones para competir al más alto nivel de forma transversal", desde las categorías absolutas hasta otras modalidades del fútbol, proyectando una "imagen de excelencia deportiva, estabilidad competitiva y ambición internacional".

"Con este reconocimiento, la APDM destaca no solo los títulos y resultados obtenidos, sino la excelencia global del fútbol español, representado por unas selecciones nacionales que vuelven a ser sinónimo de prestigio, credibilidad y orgullo deportivo, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras", concluye el comunicado.