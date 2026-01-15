El FC Barcelona jugará este jueves a las 21:00 contra el Racing en El Sardinero y en el aire se respira tensión por la eliminación del Real Madrid ante el Albacete este miércoles. El Racing sueña con hacer lo mismo, pero su técnico José Alberto se huele algo raro.

Esta fue su reflexión:

⁉️ ¿Será más complicado ganar al Barça mañana tras la eliminación del Madrid? 🗣️ Jose Alberto, entrenador del @realracingclub, en @partidazocope: 🙄 "Será mucho más difícil... ¿sin Barça y Madrid, quién va a Arabia el año que viene? 💥 "Ya sabemos cómo funciona esto..." pic.twitter.com/6aTNncJRpb — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 15, 2026

"Será mucho más difícil; sin Barça y Madrid, ¿quién va a Arabia el año que viene?", comentó José Alberto, temiendo que hoy ante el Racing ocurran cosas raras.

Hay que recordar que a la Supercopa van los campeones y subcampeones de Liga y Copa. Ahora mismo, el Real Madrid solo podría ir si acaba segundo o primero en la Liga. Cierto es que lo más seguro es que eso ocurra a pesar de la crisis blanca.

Eso sí, el técnico del equipo cántabro le hará el pasillo al Barcelona: "A mí me importa cero lo que piensen los demás. Somos profesionales y es de club señor hacerle el pasillo a cualquier equipo que haya ganado un título, sea el Barça, el Madrid, el Atlético... el que sea"