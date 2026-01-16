¿Qué decían los jugadores del Real Madrid de Xabi Alonso en verano? La respuesta te sorprenderá

De ser el entrenador que iba a meter en vereda al vestuario y le iba a dar un toque moderno y vistoso a estar fuera en el mes de enero tras perder la Supercopa de España. Así ha terminado el Real Madrid de Xabi Alonso que ahora es el Real Madrid de Arbeloa.

En las últimas horas se ha viralizado un vídeo del verano en el que los futbolistas blancos valoran los métodos de su nuevo técnico. ¿Qué decían los jugadores del Real Madrid de Xabi Alonso en verano? Las respuestas te sorprenderán.

Este es el vídeo:

🎙️ Primer mes de trabajo con Xabi Alonso, ¿Cómo lo describirías en una palabra? 🗣️Carreras: "Increíble."

🗣️Vinícius: "Intensidad, madre mía."

🗣️Trent: "Sensacional."

🗣️Rodrygo: "Intensidad."

🗣️Ceballos: "Muy duro."

🗣️Fran García y Asencio: "Intenso." 😭 pic.twitter.com/k6vBznBCfB — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 15, 2026

Las respuestas son curiosas. Desde Carreras, que habla de algo increíble, hasta Vinícius que, sudando, dice que hay mucha intensidad y añade un "madre mía". Trent lo califica como "sensacional" y Rodrygo usa también "intensidad".

A día de hoy este vídeo se ha vuelto viral y los madridistas lo usan como demostración de que en su día los jugadores parecía que aceptaban el método aunque fuese duro.