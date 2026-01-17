La Prensa Deportiva de Madrid distingue a la selección española por el Mundial de Sudáfrica 2010

La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) ha concedido un reconocimiento especial a la selección española de fútbol con motivo del quince aniversario del triunfo en el Mundial de 2010 de Sudáfrica, que se conmemorará en 2025.

La distinción se entregará en la gala de los Premios APDM 2025 que se celebrará en Madrid el próximo día 26, informa esta entidad en un comunicado.

Según la APDM, el reconocimiento busca rendir homenaje "a una generación que cambió la historia, cuyo legado trasciende el palmarés y sigue siendo símbolo de excelencia, identidad y orgullo deportivo".

"Un triunfo que marcó un antes y un después en la historia del deporte español. Aquel campeonato supuso mucho más que la conquista de un título", remarca la asociación periodística.