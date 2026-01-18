Mourinho: "¿Volver al Real Madrid? No cuenten conmigo para telenovelas"

Si por algo se caracteriza José Mourinho es por ser más claro que el agua. El portugués, actual entrenador del Benfica desde el pasado mes de septiembre, no ha dejado lugar a la duda: no volverá al Real Madrid, una vez que el club ha decidido prescindir de los servicios de Xabi Alonso y confiar el banquillo a Álvaro Arbeloa.

Al menos no volverá Mou de momento. Así lo ha dicho el de Setúbal, que el próximo lunes 26 de enero cumplirá 63 años, en zona mixta del Estadio dos Arcos tras la victoria de las Águilas contra el Rio Ave (0-2) en la Liga portuguesa.

"No cuenten conmigo para telenovelas", empezaba diciendo Mourinho tras la pregunta del periodista. "Hay buenas telenovelas, pero duran mucho tiempo. Uno se pierde un episodio o dos y ya no sigue el hilo de la telenovela. No cuenten conmigo para telenovelas", añadió The Special One, que tiene contrato con el Benfica hasta el final de la temporada 2026/27.