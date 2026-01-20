Los marroquíes acosan e insultan a Brahim y Luis Enrique lo defiende a ultranza

"No es un asesino ni una mala persona". Así de contundente se ha mostrado Luis Enrique a la hora de valorar a Brahim Díaz tras el penalti fallado por el madridista tirándolo a lo Panenka en la final de la Copa África.

Así defendió Luis Enrique al internacional marroquí:

Luis Enrique ha salido en defensa del jugador del Real Madrid y lo ha hecho valorando el doble filo que tienen este tipo de penaltis: "Hoy hemos hablado de este gol. Muchos jugadores hacen eso. Cuando marcas esos penaltis, todo el mundo aplaude y nadie dice nada. Y cuando lo fallas, hay muchas opiniones malas sobre un jugador".

El asturiano mencionó además a grandes jugadores que lo han lanzado de esa manera: "Todo el mundo habla de Brahim. Pero me acuerdo de Zidane, que es el dios futbolístico. Lo hizo en una final de un Mundial. Me acuerdo también de Sergio Ramos, que hizo un panenka en un partido importante".

El entrenador del PSG se puso aún más serio a la hora de valorar los insultos al futbolista: "Brahim es un jugador magnífico. Le conozco. Le llevé un partido para la selección. Es un jugador excepcional y una gran persona. Es injusto. Puedo comprender que es difícil aceptar eso. Es un deporte en el que hay que mostrar que puedes ganar y perder. No pasa nada. Si tú ganas y si pierdes no pasa nada. Lo más importante son los valores que se pueden mostrar a los jóvenes. No es un asesino ni una mala persona. Hay que respetar. En este momento hay mucha presión".