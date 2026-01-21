El fútbol español toca el cielo: España lidera el ranking FIFA en hombres y mujeres

Desde el pasado mes de septiembre, el cielo es -literalmente- el único límite para la Selección Española de Fútbol. España se ha encaramado oficialmente al número uno del ranking FIFA tanto en categoría masculina como femenina, un hito excepcional que sitúa al fútbol español en la cúspide del escenario internacional y proyecta una imagen de excelencia y liderazgo que trasciende el resultado inmediato. No es solo una fotografía del presente; es la síntesis de un proceso.

El dato es histórico. En una década en la que 211 federaciones compiten por un lugar privilegiado, únicamente la Alemania de 2015 había logrado liderar simultáneamente ambas clasificaciones. España lo hace ahora con autoridad: campeona del mundo en categoría femenina, campeona de Europa en la masculina, y con un estilo reconocible que vuelve a ser referencia. Un logro coral que interpela a futbolistas y técnicos. También a estructuras cuidadas.

En la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el ambiente mezcla orgullo y responsabilidad. Nadie habla de techo. Tres voces ayudan a entender la dimensión del momento: Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol; Luis de la Fuente, seleccionador nacional absoluto; y Sonia Bermúdez, seleccionadora de la absoluta femenina. Tres miradas distintas, un mismo discurso de fondo.

Louzán: "Este número uno nace desde abajo"

Para el presidente federativo, el liderazgo mundial es la confirmación de un modelo que pone el acento en la base. "Este número uno no es un logro aislado ni fruto de la casualidad. Es el resultado de años de trabajo silencioso, de inversión en estructura, de coordinación con el fútbol territorial y de una apuesta decidida por el talento", explica Louzán.

Con motivo de la Asamblea General, el dirigente quiso simbolizar ese espíritu colectivo entregando a los presidentes de las federaciones autonómicas una figura con el número uno, integrada por los escudos territoriales. El mensaje era inequívoco: sin formación, sin fútbol base, sin cohesión institucional, no hay cima posible. "El éxito de la Selección es el éxito de todo el fútbol español, desde el primer entrenador de cantera hasta el último responsable federativo", subraya.

Louzán insiste en la proyección internacional del logro. "España vuelve a ser admirada. No solo por ganar, sino por cómo compite, por cómo se comporta y por los valores que transmite. Eso tiene un impacto directo en la marca país y en la credibilidad de nuestro deporte". Pero añade un matiz clave: "Ser número uno implica una exigencia mayor. A partir de ahora, todos nos miran como aspirantes. Y eso obliga a no relajarse".

De la Fuente: "Ser favoritos es un estímulo"

El seleccionador masculino afronta el momento con serenidad. En conversación mantenida durante el periodo navideño en Las Rozas, De la Fuente fue claro: liderar el ranking no añade presión, añade responsabilidad. "Ser favoritos no es un premio ni un título, pero para nosotros es muy importante. Es un reconocimiento al trabajo de los últimos años", explica.

El técnico riojano pone el foco en el proceso. "No es fácil pasar del décimo al primero, y menos en un contexto con selecciones tan potentes. Esto habla del esfuerzo de una generación de futbolistas, de un cuerpo técnico comprometido y de muchos departamentos que trabajan para que todo funcione". Para De la Fuente, el ranking es una brújula: indica que el rumbo es correcto, pero no garantiza el destino.

Preguntado por la percepción exterior, el seleccionador lo tiene claro: "Que nos consideren favoritos es una valoración externa. Nadie obliga a otros a hablar bien de España. Si lo hacen, es porque estamos haciendo las cosas bien". Y añade un aviso: "Ahora sabemos que vamos a competir siempre contra Brasil, Argentina, Francia o Alemania. Eso exige máxima intensidad y humildad".

Con el Mundial de 2026 en el horizonte, el mensaje es inequívoco: tranquilidad, ambición y trabajo. "Siempre es mejor estar arriba. Nos invita a seguir mejorando", concluye.

Sonia Bermúdez: "Este equipo tiene ambición y una fuerza extraordinaria"

En el fútbol femenino, el liderazgo mundial llega tras un año de emociones intensas y logros mayúsculos. Sonia Bermúdez resume 2023 como un ejercicio de resiliencia y ambición. "Ha sido un año para hacer balance, respirar y disfrutar. Recuperamos el número uno del ranking FIFA, fuimos subcampeonas de Europa y conquistamos nuestra segunda Liga de Naciones", recuerda.

El triunfo ante Alemania en la final de la Nations League, con más de 55.000 aficionados en el Riyadh Air Metropolitano, fue un punto de inflexión. "Ese día se batió un récord histórico. Representa el apoyo y el compromiso de la gente con esta selección", subraya. Para la seleccionadora, el liderazgo mundial no es una meta, sino un reflejo del crecimiento sostenido del equipo.

Bermúdez insiste en la dimensión colectiva. "Cada logro refleja trabajo, ambición y fuerza, pero también el impulso que recibimos desde fuera. Sentimos el respaldo y eso nos empuja". Mirando a 2026, el objetivo es claro: sellar el billete al Mundial y volver a pelear por la Nations League. "Afrontamos el futuro con la misma ilusión. Sabemos que ahora nos exigen más, y eso es positivo".

Un liderazgo que trasciende el marcador

España lidera el ranking masculino tras superar a Argentina, penalizada por su último resultado clasificatorio, y el femenino después de desbancar a Estados Unidos.

La Selección masculina ha goleado recientemente en Bulgaria y Turquía; la femenina cerró una Eurocopa invicta, quedándose a un paso del título en los penaltis frente a Inglaterra. Son trayectorias que explican el presente y alimentan el futuro inmediato: clasificación mundialista y fases finales continentales que mantendrán la exigencia al máximo.

La responsabilidad de ser referentes

El consenso entre las tres voces es absoluto: liderar el ranking es un honor que obliga. Obliga a cuidar el detalle, a proteger el talento, a sostener la inversión y a mantener la unidad. "Cuando estás arriba, no hay partidos pequeños ni contextos favorables. Todos quieren ganarte", resume Louzán. De la Fuente lo traduce al vestuario: "Hay que competir siempre como si no hubiéramos ganado nada". Bermúdez lo lleva al día a día: "La ambición es nuestra seña de identidad".

España vuelve a marcar el paso del fútbol mundial. No por un destello, sino por una obra colectiva. En un escenario global cada vez más competitivo, el número uno es una responsabilidad permanente. Y la Selección, hoy, parece preparada para asumirla.