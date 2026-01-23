Arbeloa se parte de risa con el mayor "meme" que ha generado desde su llegada al Real Madrid

Álvaro Arbeloa ha comparecido ante los medios de comunicación antes del Villarreal-Real Madrid de este sábado. Arbeloa ha explicado entre otras cosas la imagen que más memes ha generado desde su llegada al Real Madrid, es decir, el momento en el que se paró a ver la Champions del club cuando llegaba al primer partido que tuvo en el Santiago Bernabéu.

Así respondía Arbeloa:

Arbeloa responde a las críticas💥 "Si se para Ancelotti a ver las Copas de Europa, ¿cómo no voy a poder pararme yo a contemplar la historia del Real Madrid?" pic.twitter.com/PFUE2F36wp — MARCA (@marca) January 23, 2026

"Muy tranquilo con las críticas, centrado en lo que me toca. Sentí la historia del Madrid, el otro día se paró Ancelotti también. Si él se para, cómo no voy a hacerlo yo", comentó Arbeloa.

Sobre la renovación de Vinícius, Arbeloa dice que no puede tomar decisiones por otros: "Eso no me corresponde a mí. Le corresponde a Vinicius y al club. Mi deseo es que él siga haciendo historia en el Real Madrid".

Respecto a los fichajes, el técnico blanco volvió a sacar la cara por su plantilla: "Vuelvo a repetirlo. Tengo una plantilla con la que estoy muy contento. Si alguna vez hace falta algo, tenemos una grandísima cantera".