El Real Madrid logró el pasado sábado, en Villarreal, una importante victoria en Villarreal para aclarar las dudas que existían en torno al equipo. ¿Fue flor de un día la goleada ante el Mónaco? ¿Hay un cambio de tendencia ahora que se ha ganado al Villarreal? ¿Es Álvaro Arbeloa un técnico valido para el Real Madrid? Los blancos se impusieron 0 a 2, con dos goles de Mbappé, y mucho se hablo de esta victoria en Fútbol esRadio con Sergio Valentín, como presentador, y Luis Herrero, José Luis Garci, Jaime Ugarte e Isidoro San José como tertulianos.

Todos los comentaristas coincidieron en señalar a los futbolistas como los responsables del cambio. "Les vi con una actitud increíble. Tácticamente me pareció un equipo muy parecido. Vi al Real Madrid presionar arriba. Lo que no había visto era esa actitud de trabajo" dijo Jaime Ugarte, quien concluyó que "el cambio es de los futbolistas, no de Arbeloa". Isidoro San José, que coincidía en apuntar más a los jugadores, recordó que a él, como jugador, "ningún entrenador jamás me dijo que tenía que correr. A nadie del Real Madrid le tienen que decir que tiene que correr y morir en el campo. ¿Por qué ahora sí? Esa respuesta solo te la pueden dar los jugadores, ni si quiera el entrenador anterior". Luis Herrero, abonado del Real Madrid, estaba contento: "lleva dos partidos y medio buenos, de forma seguida. Hay una clara mejoría, y eso no se puede decir con Xabi Alonso. Hay una nueva inercia en el Real Madrid, pero calma y serenidad. Que esto es una montaña rusa".

"Hay una clara mejoría. Con Alonso no se podía decir lo mismo"

Todos se hacían la misma pregunta: ¿por qué ahora se producía este cambio ahora? "Ese es el gran misterio. El once y la disposición puede ser el mismo que con Xabi Alonso. De repente los jugadores han recuperado su nivel. De repente hay un equipo compromiso. ¿Por qué?", se preguntaba Luis Herrero. Isidoro San José recordó que "los primeros partidos del Real Madrid en el Mundial de clubes también fueron fenomenal. Los madridistas queremos ver un cambio, pero ahora pasa igual...falta más tiempo", añadía. Sergio Valentín también recordó la victoria del Real Madrid ante el Villarreal, pero de la primera vuelta, y todavía con Xabi Alonso en el banquillo: "El Real Madrid, en ese partido, ante el Villarreal jugó mejor".

Aunque se dejaba caer que el cambio era de los jugadores, también se daba al Bernabéu y a Arbeloa su parte de responsabilidad. "La bronca del Bernabéu es clave. 70-80%", dijo Garci. "Habia actitudes indolentes en los jugadores del Real Madrid, hasta hace tres días, es evidente. Eso lo ve todo el mundo y por eso llegó la pitada del Bernabéu. Hubo cabreos con los niños mimados, como quien les mima", sentenció Luis Herrero. Los dos amigos también coincidieron en apuntar a Florentino Pérez. Para Garci, "porque no les va a permitir a los jugadores una bronca más".

De la victoria del Barcelona ante el Oviedo, Isidoro San José quiso destacar quien "me ha gustado lo que ha dicho Flick. No está alabando solo a un jugador. El fútbol es de todos", a lo que Sergio Valentín añadió que: "si tú super estrella está corriendo sin balón, ya tienes mucho ganado".

También hubo tiempo para comentar las victorias del Atlético de Madrid ante el Mallorca. "Me gustó. Esos son los once que tienen que gustar. No otros. Ha costado medio año, pero ese es el once que tiene que jugar", dijo Garci sobre el once de Simeone. Y también la situación del Athletic de Bilbao, que empieza a coquetear con el descenso tras perder ante el Sevilla: "estamos a tres puntos del descenso. Pierdes, que si la abuela fuma, que si aquí debimos empatar, pero a tres puntos. Y el fin de semana el derbi ante la Real Sociedad con un Oyarzabal que lleva un tiempo extraordinario". De Matterazo, nuevo entrenador de la Real Sociedad, Garci apuntó que "no he visto un entrenador con más suerte. He apostado por ellos en la Copa. Se pagaba 40 a 1 a que ganaba la Copa del Rey. Es que tiene suerte en todos los partidos".