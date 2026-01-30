"Nunca había visto esto en el Real Madrid en más de 120 años, algo ha cambiado"

El sorteo de la Champions League, la situación del Real Madrid tras la derrota en Lisboa y el conflicto entre Simeone y la dirección deportiva del Atlético de Madrid. Estos fueron los temas tratados este viernes en Fútbol esRadio. Sergio Valentín, director y presentador, compartió estudio con Gonzalo Heredero, Dani Blanco y Luis Colom. El programa empezó con un alegato de Sergio sobre los jugadores del Real Madrid, aprovechando los partidos de tenis en el Abierto de Australia: "Que vean el partido de Carlos Alcaraz. Cómo ha peleado lesionado. ¿Es joven? La edad media del once en Lisboa era de 23 años y si tienen muchos títulos, que se fijen en Djokovic, el tenista que más ha ganado, y batallando con casi 39 años".



El sorteo de los dieciseisavos de la Champions League deparó un Benfica – Real Madrid o, lo que es lo mismo, la vuelta de José Mourinho al Bernabéu tras 13 años. "Dominaba la escena como nadie", recordaba Dani Blanco. "No se va a vivir nada igual", pensaba Luis Colom. Y preguntados por cómo le recibirá la afición del Real Madrid, muy dividida cuando era el entrenador, todos coincidían en que habría aplausos mayoritarios y que al haber pasado mucho tiempo, eso jugaba a su favor. Sergio apuntaba que "me alegro mucho por Mourinho. Se merecía una eliminatoria así con el Real Madrid, con el club más laureado del mundo. Es un disfrute para él".

Sobre la eliminatoria, Gonzalo piensa que no será un paseo para el Real Madrid: "El Benfica ha demostrado de lo que es capaz. Le metió un maneo monumental al Real Madrid" y aunque Dani Blanco cree que "el Madrid ha aprendido la lección", también tiene en cuenta que "Mourinho se crece en este tipo de citas".

También se habló de la situación del Real Madrid, un equipo "consentido tal y como definió Gonzalo. Mbappé salió tras la derrota en Lisboa a criticar a los jugadores y para Dani es muy "significativo". "En 120 años del Real Madrid, es la primera vez que veo a jugadores criticar a sus compañeros. Ha cambiado algo. Jamás había escuchado una rajada como la de Mbappé en el Madrid. No sé si le habrán pedido que sea el líder, también moral, de la plantilla", añadió Dani y Gonzalo. "Mbappé está dando un paso natural porque no hay nadie que de un golpe en el vestuario. Se le quiere criticar absolutamente todo a Mbappé. Se pone todo en duda. ¿Ahora también se va a poner en duda de que es líder? Es lo último que les falta".

Se está comentando en redes sociales que Mbappé, elogiado por la prensa, saliera a criticar a sus compañeros. Gonzalo preguntó irónicamente si Mbappé y Bellingham son oficialistas por criticar a sus compañeros. Sergio añadió que "si das palo a tus compañeros, es normal que nosotros demos palos a los compañeros. Y sino, que hablen los demás, que no se estaban matando los compañeros por hablar ante la prensa".

Sobre cómo reaccionará el Real Madrid, todos coincidieron en qué "habrá pitos", pero que no será "un festival de pitos" aunque habría que esperar a ver "cómo reacciona el equipo". Sergio instó a que el aficionado hiciera lo que quisiera que "para eso pagan un pastón por el abono". Con Arbeloa, los jugadores, Florentino Pérez y o los jugadores. "Y no eres menos madridista por hacerlo", concluía Dani Blanco.

Del Atlético de Madrid y el conflicto entre Simeone y la dirección deportiva, Gonzalo espetó que "comparto lo de no fichar por fichar" y que "el tramo defensivo de la temporada no se puede afrontar con la cantera. Ahora no. Quizá antes. Es un reflejo de una política deportiva errónea. A 30 de enero nos estamos agarrando a los fichajes que puedan llegar". "Para eso se fichó a Mateu. No puede ser que traigan jugadores que no le valgan a Simeone y no les vaya a poner".