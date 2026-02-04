"El descanso es importante en el fútbol. Si no, vamos a acabar con los futbolistas"

El descanso que Alvaro Arbeloa ha dado a sus jugadores consistente en dos dias y medio desde que terminó el partido ante el Rayo ha copado gran parte del Futbol es Radio de este miércoles con Sergio Valentín, Dani Blanco, Alfredo Somoza e Isidoro San José. Para el ex jugador del Real Madrid "el descanso está bien. Todo descanso en el mundo del fútbol es necesario porque, si no, vamos a acabar con los futbolistas", aunque el director del programa insistió en las palabras de Arbeloa cuando cayeron eliminados en Copa "Necesitaremos dos semanas para entrenar"

Esta semana, que era una de las que optaba el equipo, ya han malgastado dos dias. Para Alfredo Somoza la preparación física no se mejora solo con correr bien "no se trata de eso, si no de correr con sentido"

El mercado de invierno del Real Madrid ha sido objeto de debate también. Alfredo Somoza defiende "que el mercado invernal en el Madrid siempre ha sido de no fichar si no hay ninguna ganga. Es la costumbre de Juni Calafat y José Angel Sánchez en este sentido. Nunca se ha fichado por una gran cantidad de dinero desde que salió mal lo de Jovic". Dani Blanco ha estado algo en desacuerdo con esta teoría. "Me parece que con Mastantuono se rompió eso, se gastaron 63 millones de euros"

Isidoro San José ha querido opinar sobre el argentino que llegó de River. "Se fichó porque era un jugador que se tenía que fichar. Se vieron condiciones. No creo que los encargados en el Madrid lo hicieran mal o ficharan sin pensar". Es verdad "que no le he visto muchas cosas especiales pero como tampoco se las he visto a muchos jugadores salvo Mbappe y Courtois y, a veces, Vinicius"

La victoria del Barcelona en la Copa también ha sido comentada. Dani Blanco resalta que "el partido es uno más de estos últimos que el Barcelona sufre pero gana aunque debería sentenciar antes". Alfredo Somoza duda "que para Europa esto le dé al Barça porque concede en defensa y no mata cuando tiene que marcar". Para San José " en las competiciones nacionales el Barcelona es el gran favorito. Si el Madrid no mejora en Liga, el Barcelona tiene ventaja".