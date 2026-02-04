Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. Son dos entrenadores esta temporada. Tres en año y medio si contamos también a Carlo Ancelotti y el rumbo del Real Madrid no ha cambiado. Hay bastante preocupación en la cúpula del club que, de forma interna, reconoce haber cometido errores en la planificación de la plantilla. Sin embargo, están convencidos de que los futbolistas tienen más nivel del que están mostrando con los tres técnicos. Ese pensamiento, sumado a los resultados y al irregular juego del equipo, han hecho que Florentino Pérez vuelva a pedir a determinados futbolistas que den un paso adelante.

El presidente del Real Madrid ha hablado en privado con varios jugadores importantes a los que ha pedido que su mensaje se extienda por el vestuario. Pide mayor compromiso, un cambio de actitud, intensidad y apoyar al máximo a Álvaro Arbeloa, al nuevo entrenador, sean cuales sean las decisiones que tome. Florentino Pérez considera que con la actual plantilla se puede pelear por todos los títulos, que ahora son Liga y Champions League tras haber caído eliminados en la Copa del Rey y haber perdido al Supercopa de España ante el Barcelona. Al presidente no le satisface los resultados, el fútbol y le han dolido especialmente los pitos y que ya sean algo casi habitual, como ha sucedido en dos partidos consecutivos, ante el Levante y el Rayo Vallecano. Quiere parar a toda costa el descontento de la afición. Cree que es una imagen que les hace mucho daño.

Esta intervención, que no se dio nunca con Xabi Alonso, busca frenar la caída del Real Madrid y unir a la plantilla donde pocos jugadores están dando un paso al frente. La goleada al Mónaco y la gran victoria en Villarreal se entendieron como una reacción de los jugadores al cambio en el banquillo que demandaban algunos pesos pesados del vestuario, pero no habido continuidad y de ahí que Florentino Pérez haya tomado esta decisión.

El presidente del Real Madrid ha pedido que el equipo esté por encima de cualquier pensamiento individual. En este sentido, Fede Valverde o Camavinga, que se han quejado por no jugar en su posición preferida, tendrán que adaptarse a lo que les pida Arbeloa. El nuevo entrenador está intentando sacar lo máximo de los jugadores y de ahí que esté ensalzando el compromiso o el alma del equipo a pesar de que el juego está muy lejos del deseado. Incluso tras la victoria ante el Rayo, el entrenador les concedió dos días libres. Veremos si la intervención del presidente y el máximo apoyo de Arbeloa a los jugadores surge efecto en la plantilla.

La cúpula del Real Madrid tiene decidido fichar el próximo verano en varias posiciones donde ven un problema por ausencia de calidad o de jugadores. Un defensa central y un mediocentro son las prioridades, pero han considerado que en el mercado de invierno, pese a esta necesidad, no iban a poder hacerse con ningún futbolista del nivel del Real Madrid y que, con lo actual, se debe pelear por Liga y por la Champions. ¿Habrá un segundo año sin títulos?