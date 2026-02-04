El Atlético se juega gran parte de la temporada ante el Betis en Sevilla con el partido de cuartos de la Copa del Rey de este jueves a las 21:00 horas. Ahora con refuerzos parece que Simeone y Mateu Alemany entierran el hacha de guerra: abrazo y palabras positivas en rueda de prensa.

El Desmarque rescató estas imágenes del entrenamiento donde se puede ver el abrazo entre ambos:

🫂 El abrazo entre Simeone y Mateu Alemany en el entrenamiento del Atlético de Madrid. ▪️ Imagen ElDesmarque ▪️ 🔗 https://t.co/3GnsQnvE0B 🔗 pic.twitter.com/ptrTgXDXu1 — ElDesmarque (@eldesmarque) February 4, 2026

Ya en rueda de prensa, Simeone valoró el mercado: "Llegaron tres jugadores importantes, los vamos a necesitar y trabajaremos en conjunto para acabar la temporada de la mejor manera"

Y lanzó un dardo a la prensa por sus temas recurrentes: "Es normal que en el mercado siempre haya distintos pensamientos y formas de ver y ustedes están para generar cualquier polémica que se pueda percibir. Pero nosotros estamos en la misma línea, vamos a una por el Atlético, esa es la única versión".

Sobre Lookman, el Cholo ya sabe lo que puede darle: "Se nota su fortaleza física, velocidad, potencia y su cambio de ritmo en los metros finales". Respecto a Vargas y Mendoza, el técnico argentino espera que se adapten cuanto antes: "Es trabajo para el entrenador, si están en el Atlético es que tienen cualidades. Seguro que nos van a ayudar".