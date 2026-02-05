El Atlético por fin brilla lejos del Metropolitano

El Atlético de Madrid ha completado este jueves la nómina de semifinalistas de la Copa del Rey 2025/26. Y lo ha hecho a lo grande, pasando por encima del Real Betis en La Cartuja (0-5), en el que ha sido sin lugar a dudas el mejor partido de la temporada del conjunto de Diego Pablo Simeone y especialmente a domicilio.

Una manita sin anestesia, de esas que no admiten matices ni excusas, para dejar al Betis retratado, superado de principio a fin y desbordado por un rival que fue todo lo que no fue el conjunto de Manuel Pellegrini: intenso, vertical, voraz y clínico. La gran noticia, más allá de la manita, fue el estreno fulgurante de Ademola Lookman, debutante con galones y futbolista diferencial desde el primer minuto. El internacional nigeriano, con Julián Álvarez muy lejos de su mejor momento —el argentino fue suplente esta noche y no jugó un solo minuto—, está llamado a ser el nuevo referente colchonero.

Porque el Atlético no necesitó tiempo de adaptación ni tanteo alguno. Salió a mandar desde el pitido inicial, con un once plagado de novedades. A los dos minutos ya había avisado Marcos Llorente y, aunque Ez Abde respondió con un disparo que se marchó fuera, pronto quedó claro quién llevaba el timón. El equipo del Cholo, con Griezmann liberado y Lookman como punta de lanza, empezó a gobernar el partido con autoridad y sin complejos. El primer golpe llegó a balón parado, una de las especialidades de la casa. Koke puso el córner y Dávid Hancko, imperial en el primer palo, cabeceó a la red para abrir el marcador antes del cuarto de hora.

Fue el inicio del derrumbe bético. Lookman ya había empezado a dejar detalles de su repertorio —desmarques, potencia, descaro...— y el Betis, nervioso atrás, no encontraba la manera de frenar el vendaval. Es cierto que los de Pellegrini intentaron reaccionar. El Chimy Ávila se dejó ver y, en el minuto 29, Antony y Deossa encadenaron una doble ocasión que pudo cambiar el guión. Pero el Atlético, cuando huele sangre, no perdona. Apenas unos instantes después, Ruggeri se proyectó por la izquierda, combinó con Baena y con Lookman, y asistió a Giuliano Simeone para que el hijo del Cholo firmara el 0-2 con un remate limpio y oportuno. Una jugada de muchos quilates.

Qué manera de palmar.

Ahí se acabó el partido. O, al menos, la resistencia del Betis. El Atlético jugaba a placer y Lookman terminó de coronar su estreno con una obra de arte en el minuto 37. Contraataque de manual, tacón de Griezmann para iniciar la jugada, carrera eléctrica de Pablo Barrios y devolución precisa al nigeriano, que controló, recortó a Ruibal, esquivó ayudas y fusiló a Adrián con un derechazo ajustado al poste. Un gol de delantero grande, de los que marcan territorio. La Cartuja enmudeció ante un Atlético lanzado, espléndido en esta ocasión lejos del Metropolitano.

El Betis se marchó al descanso con un 0-3 demoledor y sensaciones aún peores. Pellegrini movió el banquillo tras la reanudación, pero ni los cambios ni el orgullo lograron alterar el guión. Abde lo intentó, Ruibal puso voluntad y Musso apenas intervino. Para colmo de males, Pablo Barrios se lesionó en una arrancada, obligando a Simeone a recomponer el equipo con la entrada de Giménez. Ni por esas se resintió el dominio rojiblanco.

El cuadro verdiblanco estaba roto, partido en dos, y el Atlético olió la goleada. Lookman siguió haciendo de las suyas y, en el minuto 62, volvió a ser decisivo. Condujo el contragolpe, temporizó en la frontal y asistió a Griezmann, que ajustó un zurdazo casi a la escuadra para firmar el 0-4. El francés, de vuelta tras lesión, fue el socio perfecto del debutante y dejó claro que este Atlético tiene pólvora de sobra.

Con el partido sentenciado, Simeone aprovechó para dar minutos a los otros refuerzos invernales, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas, y a Thiago Almada. Y precisamente el argentino fue el encargado de cerrar la manita en el 83, atento al rechace de Adrián tras un disparo de Griezmann. Un broche perfecto a una noche redonda.

El Atlético se mete en semifinales y lo hace dejando una sensación de poderío que no se veía desde hace tiempo. Letal al contragolpe, sólido atrás y con fichajes que ya marcan diferencias, el equipo del Cholo volvió a demostrar que en la Copa es un rival temible. Para el Betis, en cambio, la noche fue un baño de realidad y una humillación difícil de digerir.



Ficha técnica

Real Betis, 0: Adrián; Aitor Ruibal, Bartra (Natan, m.46), Diego Llorente, Valentín Gómez; Marc Roca, Deossa (Álvaro Fidalgo, m.46); Antony (Riquelme, m.73), Fornals (Altimira, m.73), Abde; Chimy Ávila (Ángel Ortiz, m.46)

Atlético de Madrid, 5: Musso; Marcos Llorente (Rodrigo Mendoza, m.67), Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone (Nahuel Molina, m.67), Pablo Barrios (Giménez, m.50), Koke, Álex Baena (Almada, m.67); Lookman (Obed Vargas, m.79), Griezmann

Goles: 0-1, m.12: Hancko; 0-2, m.30: Giuliano Simeone; 0-3, m.37: Lookman; 0-4, m.62: Griezmann; 0-5, m.83: Almada

Árbitro: César Soto Grado (Comité riojano). Amonestó a los locales Natan (m.53) y Diego Llorente (m.81)

Incidencias: Último partido de cuartos de final de la Copa del Rey disputado en el Estadio La Cartuja de Sevilla ante 66.810 espectadores