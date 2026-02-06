Joan Gaspart amenaza a un periodista por el caso Negreira: "Si me ofendes te tiro la alcachofa"

El expresidente del FC Barcelona entre 2000 y 2003, Joan Gaspart, ha comparecido este viernes ante el juez para negar categóricamente que el club realizase pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, con el objetivo de obtener favores arbitrales. En su declaración, Gaspart ha sentenciado: "El Barça jamás ha cometido una ilegalidad".

Gaspart ha acudido en calidad de testigo a la Ciudad de la Justicia, donde el Tribunal de Instancia de Barcelona investiga el destino de los más de 7 millones de euros abonados por la entidad azulgrana a Negreira y a su hijo entre 2001 y 2018. El exmandatario ha intentado desvincular al club de cualquier acusación de corrupción deportiva.

Pese a que los pagos comenzaron bajo su mandato en 2001, Gaspart ha asegurado no conocer a Negreira ni a su hijo y ha alegado desconocimiento sobre esos contratos específicos. Los abonos continuaron durante las presidencias de Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, hasta su cese definitivo en 2018.

Incluso se ha enfrentado a un periodista: "Si me vuelves a ofender, te tiro la alcachofa. El Barça jamás, desde que lo fundó el señor Gamper, hasta que me muera, porque después no estaré y no podré decirlo, ha cometido una ilegalidad. Y comprar a un árbitro para que te favorezca es una ilegalidad. No entiendo por qué quieren que la gente se crea eso".

En una cerrada defensa de sus sucesores, Gaspart ha calificado de "mentira" la compra de favores y ha asegurado que pone la mano en el fuego tanto por los expresidentes imputados —Rosell y Bartomeu— como por el actual mandatario, Joan Laporta, y todos los ejecutivos del club.

💣 "El MADRID y FLORENTINO le están haciendo MUCHO DAÑO al FÚTBOL". 🚨 Joan Gaspart, expresidente del Barça, 'raja' contra el conjunto blanco tras declarar como testigo en el Caso Negreira. pic.twitter.com/e5r0bLP4Df — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 6, 2026

Recordando su dimisión, ha argumentado que de haber existido corrupción no se habría marchado: "Si yo sé que se puede ganar el partido comprando al árbitro, pues hay que ser muy burro" para abandonar el cargo, ha ironizado sobre su salida del club tras la pañolada en el Camp Nou.

Gaspart ha tratado de normalizar la relación contractual argumentando que todos los grandes clubes tienen ojeadores y personas que elaboran informes. Ha insistido en que el Barça realizaba "1.000 pagos al mes" y que él, centrado en la parcela deportiva, no fiscalizaba esos detalles: "Si cualquier presidente supiese que se hace alguna ilegalidad no lo hubiese consentido".

El exdirigente también ha cargado contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, acusándole de hacer "daño al fútbol" y de actuar por populismo al personarse en la causa, sugiriendo que quienes señalan al Barcelona solo buscan distraer la atención.

Junto a Gaspart, ha declarado el actual asesor arbitral del club, Ricardo Segura, quien ha confirmado la elaboración de informes sobre colegiados para el primer equipo, una tarea por la que percibe 49.000 euros anuales, cifra que ha servido para contrastar con los emolumentos millonarios de los Negreira.

La instrucción continuará el próximo 10 de abril con la declaración de la vicepresidenta Elena Fort y otros testigos, mientras permanecen investigados Negreira, su hijo y los expresidentes Rosell y Josep Maria Bartomeu por presunta administración desleal y falsedad documental.