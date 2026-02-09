El Barcelona convoca elecciones a la presidencia para el 15 de marzo sin voto por correo

El club azulgrana ha puesto fecha oficial a la carrera por el palco. Las votaciones para elegir al próximo presidente del FC Barcelona tendrán lugar el domingo 15 de marzo. El anuncio marca el inicio del proceso electoral, que contará con una novedad significativa respecto a los últimos comicios: no habrá voto por correo. Esta modalidad, que se implementó de forma "excepcional" en 2021 a causa de la pandemia, ha sido descartada por la entidad para esta ocasión.

La maquinaria institucional se activa este mismo lunes. La Junta Directiva celebrará una sesión ordinaria a las 10.00 horas para formalizar la dimisión de los directivos que concurrirán a las urnas, entre los que destaca el actual mandatario, Joan Laporta, quien ya ha manifestado su voluntad de aspirar a la reelección en el cargo.

La cita del 15 de marzo supondrá las decimoquintas elecciones a la presidencia de la entidad desde 1953 y las novenas que se celebran mediante sufragio universal en la historia del club.

El calendario electoral fija el sorteo de la Junta y la Mesa Electoral hasta el 12 de febrero. Posteriormente, entre el 23 de febrero y el 2 de marzo, tendrá lugar la presentación de candidaturas. Solo aquellos precandidatos que superen el corte de firmas (un número no inferior al 50% de los compromisarios de la Asamblea) serán proclamados oficialmente tras el recuento de las papeletas de apoyo, previsto entre el 3 y el 5 de marzo.

Para la jornada de votación, el club habilitará cinco puntos de votación distribuidos en las cuatro demarcaciones catalanas y una sede adicional en el Principado de Andorra, garantizando así la participación de la masa social en todo el territorio.