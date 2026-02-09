La frase de Arbeloa sobre Mbappé y Cristiano que ilusiona al madridismo

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se mostró muy satisfecho tras la victoria cosechada por su equipo ante el Valencia (0-2). Un triunfo cimentado en la "solidez" y el "compromiso" en un escenario históricamente hostil para los blancos. "Sabíamos dónde veníamos", reconoció el técnico, recordando la estadística adversa en Mestalla durante la última década.

Arbeloa destacó la importancia de tener paciencia ante la defensa de cinco planteada por el rival. "Ha sido un triunfo que ha llegado desde la solidez", afirmó, insistiendo en que fueron "justos vencedores". Sobre nombres propios, el preparador no escatimó elogios hacia Fede Valverde, a quien considera una pieza fundamental en la medular: "Es donde más rendimiento le podemos sacar y más le necesitamos".

También hubo palabras de reconocimiento para la cantera, personificada en el buen hacer de David Jiménez. "Que los chicos de la cantera puedan aportar lo que ha aportado David es una noticia fabulosa", señaló Arbeloa, mostrándose "muy orgulloso". En cuanto a la enfermería, pidió paciencia con Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal, cuya recuperación avanza sin correr riesgos innecesarios.

Finalmente, el técnico se rindió ante el momento de forma de Kylian Mbappé, comparando su impacto con el de Cristiano Ronaldo: "Si alguien puede es Kylian". Arbeloa cerró su intervención ensalzando los valores del vestuario, destacando que el equipo se construye desde la "entrega" y el "sacrificio", pilares clave para seguir mejorando.