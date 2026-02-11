Bruselas aplaude el acuerdo entre Real Madrid y UEFA como un triunfo del "mérito deportivo"

El comisario de Juventud y Deportes de la Unión Europea, Glenn Micallef, ha celebrado el entendimiento anunciado este miércoles para resolver el pulso legal por el proyecto de la Superliga, un resultado que considera un "triunfo para el mérito deportivo y la unidad".

"Enhorabuena a la UEFA por el principio de acuerdo alcanzado hoy con la Asociación de Clubes Europeos y el Real Madrid", ha expresado el comisario en un comunicado en redes sociales, valorando el fin de sus disputas legales.

Micallef ha ilustrado su comentario con una imagen bajo el lema "protegiendo el fútbol europeo", utilizando etiquetas que evocan a los aficionados primero.

El Ejecutivo comunitario se ha mostrado siempre muy crítico con el modelo deportivo del proyecto de Superliga desde su presentación en 2021.

En diciembre de 2023, la justicia europea dictaminó que las normas de UEFA y FIFA no garantizaban la transparencia y objetividad, concluyendo que abusaban de su posición dominante sobre la explotación comercial.

Pese al fallo, la Comisión Europea mantuvo sus recelos hacia la Superliga, advirtiendo el entonces vicepresidente Margaritis Schinas que el fútbol no debe ser algo reservado "para las élites".