Una leyenda del United ataca sin piedad al "influencer" que no se corta el pelo

No hace tanto que se ha hecho viral y ya hay gente que o se ha reído de él o directamente le ha llamado pesado. Hablamos de Frank Ilett, el aficionado de los Red Devils que decidió comenzar un reto surrealista: se dejaría crecer el pelo hasta que el equipo encadenase cinco victorias consecutivas. Casi lo logra en el West Ham-Manchester United del martes por la noche, pero su equipo empató a uno.

Así lo vivía Ilett en el día de ayer:

The moment West Ham scored 😬✂️ pic.twitter.com/adT9Su8y4m — 433 (@433) February 10, 2026

Pues bien, una leyenda del United le ha dejado un recado. Es Wayne Rooney, que no se ha cortado a la hora de calificar de pesado a su seguidor: "Lo mandaría al otro lado del país. Me está volviendo loco. Estamos hablando de Michael Carrick y del Manchester United, que intentan ganar su quinto partido consecutivo, y todo gira en torno a este tipo que se está cortando el pelo. Apuesto a que se quedará devastado si el Man United gana, porque dejará de ser relevante".

Incluso Paco Jémez, segundo del West Ham le ha dejado claro lo que le va a pasar si sigue con la apuesta: "Le he dicho que "tú no te cortas el pelo, te va a llegar el pelo hasta el culo".

De cara al reto hay ya una nueva fecha, el 20 de marzo. El Everton será el próximo rival a batir y a partir de ahí se reinicia la cuenta. Hay que recordar que el corte de pelo tendrá fin solidario y el dinero irá "a una organización benéfica que hace pelucas para pacientes con cáncer".