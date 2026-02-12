La letra pequeña del acuerdo del Real Madrid con la UEFA por la Superliga

No han pasado ni 24 horas y ya hay informaciones detalladas sobre ello. Tras conocerse la renuncia del Real Madrid a la Superliga aparece la letra pequeña. Vamos a explicarlo.

En primer lugar este es el comunicado del Real Madrid:

La UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes. Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología. Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo.

Con esto se pone fin a una disputa en la que el Real Madrid iba solo ante la UEFA y el resto de equipos europeos. Florentino da marcha atrás en un proyecto que desde el primer momento no tuvo recorrido, pero hay letra pequeña.

Según informa el periodista José Félix Díaz, una de las premisas es poner coto a los desmanes de ciertos clubes-estado, la existencia de un fair play efectivo e incluso la posibilidad de poner en marcha límites salariales.

El PSG es uno de los clubes-estado que ya ha empezado a tener que cambiar su política de fichajes. Veremos si el paso del tiempo nos da un balance de lo que ha ocurrido realmente detrás de este acuerdo.