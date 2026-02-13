España abrirá y cerrará la fase de grupos de la Liga de Naciones frente a Inglaterra

El combinado nacional iniciará su camino en la competición europea el sábado 26 de septiembre recibiendo a los ingleses, mismo adversario contra el que pondrá fin a esta ronda el 15 de noviembre, según ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol.

La actual subcampeona del torneo afrontará este duro estreno apenas unos meses después de la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México. Solo tres días más tarde, el martes 29, el equipo recibirá a la siempre competitiva Croacia ante su afición.

En la ventana de octubre, el cuadro español ejercerá de anfitrión ante Chequia el día 3 y viajará a tierras balcánicas el martes 6. Finalmente, los hombres del técnico riojano visitarán a los checos el 12 de noviembre antes de la jornada decisiva ante los 'pross'.