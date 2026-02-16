El lunes en Fútbol esRadio comenzó con la situación del Atlético de Madrid que ya está a 15 puntos del Real Madrid en Liga y tras las declaraciones de Oblak en las que afirmaba que estaban eligiendo los partidos: "El que elige los partidos es el entrenador sacando esta alineación" dijo Isidoro San José tras los nueve cambios que hizo respecto al encuentro ante el F.C Barcelona en Copa del Rey. El único que no estaba del todo de acuerdo era José Luis Garci que apuntaba a los futbolistas: "eran todos buenos, todos internacionales. Es la actitud. Y Nahuel Molina no es plan B. Y Giménez no es B. Y Baena no es B. Y Sorloth no es B. Es un equipazo", afirmó.

Sobre la eliminatoria de Copa, el director de cine piensa que va a pasar el Atlético de Madrid pero "sufriendo. El Barça que he visto este año, al Atlético y a cualquier equipo de Europa, le hace seis ocasiones el primer tiempo", señaló, mientras que Isidoro San José, pese al 4-0 de la ida, apostaba por la sorpresa ya que "si me tengo que jugar los cuartos, es al Barça". El ex futbolista del Real Madrid no ve beneficio alguno para el Real Madrid de una posible eliminación del Barcelona en Copa: "Eso es tener barcelonitis. El Madrid tiene que mirarse al espejito y decir soy el Madrid, que guapo soy".

Luis Herrero, como él reconoció, vino a enredar y para incendiar la tertulia compartió un pensamiento: "el Real Madrid juega mejor sin Mbappé y Bellingham", ausentes en la goleada ante la Real Sociedad. "Yo creo que lo mejor que hizo el Madrid es saber dónde estaba cada uno y además les pidieron que hicieran lo que sabían", añadió. Sobre los datos de Gonzalo, que solo marca goles sin Mbappé, Sergio Valentín apuntó que "cuando juega con Mbappé, Arbeloa no pone a Gonzalo en su posición. Esa es la explicación".

Se ha comentado que se notó el cansancio en los futbolistas de la Real Sociedad y, en este sentido, Garci predice que al Real Madrid le pasará este próximo sábado ante Osasuna: "Veréis en Pamplona como no van a estar como en estos partidos últimos, que solo juega uno a la semana, ya lo veréis. Porque en Lisboa sí van a salir a jugar".

El único punto negativo fue el penalti de Huijsen, pero se destacó cómo se levantó tras su error y Garci insistió en que le "gustaría verlo en el centro de campo. La saca muy bien, la toca bien, saca bien, tiene la vista arriba cuando avanza" y Jaime Ugarte "cree que a Huijsen le perjudicó un poco empezar tan bien". El periodista vasco también destacó la aparición de Arnold, quien le recordaba a Beckham y, anteriormente, quizás hasta a Michel".

Luis Herrero preguntó a Isidoro San José sobre la cena de conjura de los futbolistas del Real Madrid y si sirven de algo, y este respondió que "si fuese así, sería tan fácil como irse todos los días a cenar. Yo creo que de ahí salen limadas algunas asperezas. Tú corres, yo no corro. A ver si te mueves un poquito más".