Este jueves, en Fútbol esRadio, programa presentado por Sergio Valentín, se habló del empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en la Champions League, pero sobre todo se comentó la situación de Vinicius Junior, supuestamente insultado de forma racista el pasado miércoles en Lisboa. Todo comenzó porque Gonzalo Heredero afirmó que "Vinicius se cargó el partido del Real Madrid chivándose al árbitro".

A raíz de esta frase, Gonzalo y Juanma Rodríguez mantuvieron una tensa discusión en la que ambos mantuvieron posturas antagónicas. Gonzalo apelaba a aquello que se utilizaba antiguamente de "lo que ocurre en el campo se queda en el campo", criticando el hecho de que un jugador le chive al árbitro que ha sido insultado. Juanma, en cambio, considera que el protocolo está para estas situaciones y que la sociedad debe evolucionar, como el fútbol.

También se comentó las posibilidades de José Mourinho de volver al Real Madrid y si se había cerrado esa puerta tras sus desafortunadas declaraciones en Lisboa. "Los valores que aprendí yo en el Real Madrid son distintos", aseguró Isidoro San José.

Y claro, también se debatió sobre el Atlético de Madrid y su situación tras empatar en Bélgica. Solo Isidoro San José se mantenía seguro de la clasificación de los rojiblancos aunque, como dijo Sergio, "el Atlético es desesperante. No puedes desaprovechar dos goles de ventaja y más cuando tú fútbol no daba para volverte con ese resultado".