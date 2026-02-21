Arbeloa responde a Mourinho por Vinícius: "Es injustificable acusar a la víctima de provocador"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha salido al paso de las polémicas declaraciones del técnico del Benfica, José Mourinho, para defender férreamente a su jugador. Arbeloa ha calificado de injustificable acusar a la víctima de provocador tras el episodio vivido por Vinícius en el Estádio da Luz. "No estoy aquí para opinar de las reflexiones de nadie, pero Vinícius marcó un auténtico golazo y lo celebró como hemos visto cientos de veces", sentenció, recordando que "ningún título" le haría sentir más orgullo que la reacción de sus jugadores.

El técnico blanco ha instado a las instituciones a tomar cartas en el asunto, asegurando que el incidente está ahora "en manos de la UEFA". Para Arbeloa, el organismo europeo tiene una "oportunidad perfecta" para demostrar que su lucha contra el racismo va en serio y aplicar una sanción y un castigo ejemplares. "Es una situación inaceptable que no vamos ni a permitir ni a tolerar", añadió con contundencia.

Sobre la actitud del equipo, el preparador madridista destacó la valentía del brasileño al volver al terreno de juego, aunque reconoció que si Vinícius hubiera decidido marcharse, "nos hubiésemos ido todos". Arbeloa ensalzó el valor de tener un equipo unido que protege a sus compañeros: "No hay nada que me haga sentir más orgulloso".

En el plano puramente deportivo, el Real Madrid se prepara para una "batalla" en El Sadar ante Osasuna. El técnico confirmó la baja sensible de Jude Bellingham, a quien definió como "uno de los mejores jugadores del mundo", aunque se mostró optimista con la recuperación de la rodilla de Kylian Mbappé y el rendimiento de la plantilla.

Por último, Arbeloa tuvo palabras de elogio para Trent Alexander-Arnold, destacando su capacidad de pase y adaptación al equipo. El entrenador insistió en que no pueden "dejar de pisar el acelerador" si quieren ganar en Pamplona, apelando al trabajo de los 25 jugadores para mantener la dinámica ganadora en lo que resta de Liga.