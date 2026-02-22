Violencia en El Sadar: dos detenidos y policías heridos tras el Osasuna-Real Madrid

Dos personas han sido arrestadas y otras cuatro han precisado asistencia —dos civiles y dos agentes— tras los graves altercados ocurridos al término del encuentro de La Liga. Los hechos tuvieron lugar en las zonas interiores del recinto deportivo una vez finalizado el choque.

Según confirman fuentes de la Delegación del Gobierno, el conflicto se desató cuando los funcionarios trataron de identificar al autor del lanzamiento de una botella durante la primera parte. La situación degeneró rápidamente al "tornarse violentos" los implicados contra las Fuerzas de Seguridad, resultando heridos leves dos efectivos policiales.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a la Policía Nacional interviniendo en los pasillos del estadio, entre carreras y escenas de tensión, mientras parte de los presentes increpaba a los uniformados.

Por su parte, el Club Atlético Osasuna ha emitido un comunicado anunciando una investigación interna para esclarecer los sucesos ante la gravedad de lo acontecido.

La directiva ha lamentado las escenas de pánico y la afectación sobre los socios y socias que desalojaban el campo celebrando la victoria de su equipo en ese momento.