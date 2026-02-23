Declarado culpable un exdirectivo de la primera división austríaca por filmar a jugadoras en las duchas

Un exdirectivo del SCR Altach, de la Bundesliga austríaca, fue condenado este lunes a una pena condicional del siete meses de cárcel y una multa de 1.200 euros (unos 1.400 dólares) por haber filmado a 15 jugadoras de fútbol en los vestuarios y en las duchas del club.

El ciudadano suizo acusado aceptó la condena, mientras que la fiscalía todavía estudia si recurre la sentencia, por lo que ésta aún no es firme, informó la agencia de noticias austríaca APA.

La fiscalía le acusó, entre otras cosas, de haber intentado "producir representaciones pornográficas de niñas menores de edad con capacidad de discernimiento, filmando y fotografiando a futbolistas mientras se cambiaban y se duchaban".

Se había informado hasta ahora de hasta 30 mujeres afectadas por las filmaciones y en el pliego de la acusación se incluía a 15 jugadoras de fútbol del Altach.

Durante el juicio, celebrado en Feldkirch, en el extremo oeste de Austria, el acusado confesó haber filmado entre 2018 y 2025 a las jugadoras profesionales con teléfonos móviles escondidos en los vestuarios y duchas, o a través de ojos de cerradura.

El hombre deberá ingresar en prisión si vuelve a cometer el mismo delito en los próximos tres años.

El caso, destapado en octubre del año pasado, causó mucho revuelo en el deporte austríaco y también malestar entre las jugadoras afectadas, que no se sintieron suficientemente apoyadas por los responsables del club, que tiene un equipo masculino y uno femenino en la primera división.

A causa de lo sucedido, el club está trabajando en un nuevo protocolo de prevención y seguridad para jugadoras y menores.

Durante el juicio se supo además que el acusado se había dado de alta en una plataforma con imágenes y vídeos de abusos sexuales contra menores de edad, que vio durante al menos 18 meses.

La defensa de las jugadoras, de las que varias acudieron al juicio este lunes, exigió una indemnización de 1.000 euros (unos 1.180 dólares) para cada una de ellas, mientras que la defensa ofreció 625 euros (unos 740 dólares), cantidad que al final fue aceptado por el juez.

Según el abogado defensor, las imágenes grabadas por el antiguo directivo del Altach, quien dimitió poco antes de descubrirse el caso, no fueron cedidas a otras personas y ya han sido destruidas y borradas por la policía.