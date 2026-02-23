México mantiene su partido contra Islandia pese a la ola de violencia por la muerte de 'El Mencho'

La selección mexicana de fútbol mantiene en pie su partido amistoso del miércoles en Querétaro (centro) contra Islandia, pese a la violencia desatada en el país como consecuencia de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en un operativo militar en Jalisco (oeste de México).

La Federación Mexicana de Fútbol informó a EFE este lunes que la selección dirigida por Javier Aguirre ya está en Querétaro, centro del país, y cumplirá este lunes sus entrenamientos para el encuentro que asumirá con figuras de la liga local, al no ser fecha FIFA.

La selección de Islandia también se encuentra en la sede del partido, que los mexicanos han tomado como parte de su preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que se enfrentarán en la fase de grupos a Sudáfrica, Corea y un equipo de Europa, aún pendiente de la repesca.

Al convocar a figuras de la Liga Mx sin los futbolistas involucrados en equipos en el extranjero, el seleccionador Javier Aguirre tendrá la oportunidad de ver a algunos jugadores que quizá podrían sumarse a sus candidatos a formar el equipo del Mundial.

Este domingo la Liga Mx suspendió el derbi del fútbol femenino entre Guadalajara y América, como consecuencia de la ola de violencia, y en el Clausura masculino no se celebró el Querétaro-Juárez FC que debía cerrar la séptima jornada del campeonato.

Los hechos de violencia han provocado reacción en medios internacionales que cuestionan si México puede ser una sede segura del próximo Mundial, sobre todo en Guadalajara, centro de los actos de represalia por la muerte del narcotraficante y que albergará cuatro encuentros de la cita futbolística.

Una fuente del Comité Organizador del Mundial dijo que de momento no hay ningún pronunciamiento y que México sigue trabajando en la organización del Mundial en coordinación con la FIFA.

Después del amistoso con Islandia, el equipo mexicano se enfrentará a Portugal en el Estadio Azteca de Ciudad de México el 28 de marzo.

El duelo estará rodeado de expectativas por ver a México ante un rival de primer nivel, liderado por Cristiano Ronaldo, y permitirá comprobar si el Estadio sede de la inauguración del Mundial estará a tiempo y en condiciones de albergar el México-Sudáfrica, primer partido del torneo.

Además de Guadalajara y la Ciudad de México, el país tendrá otra sede mundialista, Monterrey, en el norte del país, donde el 29 de junio Túnez y Japón jugarán el partido 1.000 de los Mundiales.