Así es el balón más valioso del mundo: ¿Qué leyendas del fútbol lo han firmado y cuánto cuesta?

Si eres un apasionado del fútbol, tener este balón que hoy os mostramos en Libertad Digital sería un sueño para ti. Imagina un balón firmado por Di Stéfano, Cruyff, Redondo, Riquelme, Pelé, Maradona, Beckham, Raúl, Ronaldo o Zidane. Y no solo eso, ya que hay muchas más firmas de leyendas del balompié como Eusebio, Paolo Rossi y Casillas.

Este balón era propiedad del periodista argentino Jesús Ferro, quien falleció en enero de 2022 a los 68 años tras una larga enfermedad. Jesús logró a lo largo de sus años como periodista todas estas firmas y lo hizo cubriendo los campeonatos más importantes de este deporte. Solo hay que ver esta imagen con sus acreditaciones para ver la cantidad de Mundiales y torneos en los que desempeñó su profesión.

Jesús siempre guardó como un tesoro "la pelota más valiosa del mundo" y ahora su familia, con permiso del propio Jesús antes de su muerte, abrió la posibilidad de que algún fan apasionado pueda hacerse con ella.

Un objeto único que resume la trayectoria viajera y periodística de Jesús Ferro, apasionado del fútbol y de Boca Juniors. El mismo contiene la firma de los 40 futbolistas más importantes de la historia, desde Di Stéfano, Pelé y Maradona hasta Messi o Cristiano Ronaldo, pasando por Eusebio, Kopa, Beckenbauer, Johan Cruyff, Van Basten, Falcao, Zico o Riquelme.

Os dejamos fotos en exclusiva de este tesoro futbolístico:

Y esta es la lista completa de las firmas en la pelota:

Di Stéfano, Cruyff, Redondo, Riquelme Pelé, Maradona, Beckham, Raúl Ronaldo, Zidane, Junior, Zagallo Beckenbauer, Zico, Francéscoli, Fontaine Rossi, Kopa, Torres, Iniesta Casillas, Eusebio, Xavi, Stoichkov

Valdano, Butragueño, Sánchez, Messi Cubillas, Michel, Ayala, Sacchi

A día de hoy, la familia de Jesús está tratando de vender este balón, pero el cariño y el amor hacia esta pelota hacen que no sea fácil hacerlo. Además, todo se quiere llevar en la más estricta intimidad y siempre con una persona de confianza de la familia que lleve todo el proceso.

"La firma bautismal fue la de Maradona en Florencia, pocos minutos después de que la selección argentina eliminara a la yugoslava en los cuartos de final del Mundial 1990, aunque Tomislav Ivkovic le había atajado un penal. Diego estaba con una vincha fucsia y se había enterado de que Italia sería el rival en semifinales, y la última firma fue la de Lionel Messi en el Mundial de Brasil 2014, es decir que pasaron siete Mundiales entre la primera y la última firma, de Maradona a Messi", dijo en su día Jesús.

El precio de salida, como es lógico, muy alto. Este balón se valora ahora mismo en un millón de dólares.