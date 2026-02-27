Ya tenemos los octavos de la Champions y hay mucho morbo por delante: Real Madrid-City, Atlético de Madrid-Tottenham y Newcastle-Barcelona. Esos son los partidos para los equipos españoles.

El Real Madrid se enfrentará al Manchester City inglés en los octavos de final de la Liga de Campeones. El encuentro de ida se disputará el 10/11 de marzo en el Santiago Bernabéu y la vuelta el 17/18 en el Etihad Stadium. Este año ya se enfrentaron en la fase de liguilla y ganó el City en el Bernabéu.

El Atlético de Madrid se enfrentará al Tottenham. El encuentro de ida se disputará el 10/11 de marzo en el Riyadh Air Metropolitano y la vuelta el 17/18 en el estadio del Tottenham. Los madrileños evitan al Liverpool.

Por su parte, el Barcelona se enfrentará al Newcastle inglés. El encuentro de ida se disputará el 10/11 de marzo en el St. James' Park y la vuelta el 17/18 en el Spotify Camp Nou. Evitan al PSG.

El Real Madrid cae además por el lado malo del cuadro y Atlético de Madrid y Barcelona podrían medirse en cuartos si pasan su eliminatoria. Por el lado del Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Bayern Munich y PSG.