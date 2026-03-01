Arbeloa: "No sé si he tocado alguna tecla con Vinícius, el mérito es suyo"

Kylian Mbappé se perderá este lunes ante el Getafe su segundo partido consecutivo con el Real Madrid por la dolencia que arrastra en la rodilla izquierda. El técnico Álvaro Arbeloa no marca un plazo para el regreso del delantero francés, que según dice se producirá cuando "pueda volver al cien por cien", sin desvelar si el galo estará en el partido de ida de octavos de final de la Champions ante el Manchester City, el próximo miércoles 11 de marzo en el Santiago Bernabéu.

"Tenemos muy claro qué es lo que le pasa, qué es lo que ha estado pasando y lo que queremos ahora, que es que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al cien por cien con máxima confianza y seguridad posible. Volverá en cuanto se encuentre totalmente recuperado y desaparezcan esas pequeñas molestias", ha dicho Arbeloa en rueda de prensa sin marcar una fecha.

"Él va a ir viendo cómo se va encontrando, cómo va recuperándose y cómo es la evolución. Ahora mismo es mejor no dar plazos. Son unas molestias que tenemos que ir viendo día a día viendo sus sensaciones. En función de eso, iremos decidiendo. Queremos que vuelva al cien por cien y cuando eso ocurra, volverá", ha dicho Arbeloa, que también ha dejado claro que Mbappé no acudió el pasado miércoles al Bernabéu, en la vuelta del playoff previo de la Champions ante el Benfica (2-1), "porque tenía permiso de su entrenador" al estar valorando opiniones de un especialista fuera de España.

Además, Arbeloa se ha referido también a la clara mejoría de Vinícius, que ante los lusos volvió a ver portería para ampliar su racha. "No sé si he tocado alguna tecla... El mérito es de Vini, que es un futbolista fantástico. Yo le doy mucha confianza y cariño y que los compañeros lo busquen para aprovechar sus cualidades. Es un jugador determinante, fundamental. Como entrenador lo que trabajo es que le encontremos en muchas situaciones en el campo", asegura.

Otros dos nombres propios que han salido a la palestra en sala de prensa son los de Rodrygo Goes y Thiago Pitarch. Respecto al brasileño, Arbeloa afirma que "debe ser importantísimo. Puede ser un jugador fundamental, decisivo. Lleva muchos años demostrando su calidad en el Real Madrid. En las tres posiciones de ataque nos puede aportar. Es un jugador muy completo y muy difícil de defender. Tengo muchas ganas de tenerle de vuelta".

En cuanto al canterano, el técnico madridista señala: "Es un chico extremadamente dinámico, con mucho despliegue, trabajo, movilidad. Su mayor cualidad es que tiene una personalidad tremenda, siempre quiere el balón y cuando está presionado no se siente presionado. Entiendo que la gente se extrañe que debute en una eliminatoria de Champions, pero si lo hace es porque tenía plena confianza en él de que iba a hacer lo que hace muchas veces. Los chicos de la cantera lo tienen más fácil para saber lo que quiero de ellos. Thiago va a seguir disfrutando de oportunidades en el primer equipo. Es un gusto tener un jugador como él".