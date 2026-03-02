El Sevilla pagará las entradas de sus seguidores en el derbi ante el Betis

El Sevilla FC ha anunciado este domingo por la noche que se hará cargo del coste de las entradas de los aficionados que acudieron al Estadio de La Cartuja para presenciar el duelo de la jornada 26 de LaLiga EA Sports.

En un comunicado oficial, el club ha justificado esta decisión por las "dificultades padecidas" por sus seguidores. A pesar de que el equipo logró rescatar un empate (2-2) tras ir perdiendo por dos goles al descanso, la entidad considera que los hinchas tuvieron que soportar incidencias impropias ajenas a lo deportivo.

La directiva ha optado por premiar su apoyo ante estas circunstancias adversas y ha informado de que en los próximos días se detallará el procedimiento para la devolución del importe de las localidades.

Además hoy lunes es un gran día para los hispalenses ya que han visto como su rival ha entrado en erupción incluso con enfrentamientos entre la grada y jugadores como Antony. La desgracia del rival siempre es gracia del otro así que hoy los sevillistas están más contentos que los béticos.