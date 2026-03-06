La selección viaja a Turquía pese a la "contundente oposición" de AFE

La selección española femenina de fútbol finalmente viaja a Turquía para disputar este sábado su partido de clasificación para el Mundial de 2027 frente a Ucrania. La decisión llega tras varias horas de incertidumbre y después de que la UEFA rechazara aplazar el encuentro pese a la preocupación generada por la situación geopolítica en Oriente Próximo.

Recordemos que la expedición española tenía previsto desplazarse inicialmente el jueves, pero decidió retrasar el viaje un día ante la tensión en la región. Finalmente, tras una reunión mantenida entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), las jugadoras y el cuerpo técnico, se acordó que el equipo volará este viernes a las 11:00 horas hacia Turquía.

El partido se disputará el sábado a las 18:00 horas en el estadio Mardan Antalyaspor de Antalya, una ciudad situada en la costa mediterránea del país. El encuentro corresponde a la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial que se celebrará en Brasil.

La negativa de la UEFA

La RFEF solicitó inicialmente a la UEFA el aplazamiento del partido o su traslado a otra sede al considerar que la situación regional podía generar incertidumbre para la expedición española. La petición se produjo tras el aumento de la tensión derivada del conflicto en Oriente Próximo y de incidentes recientes que generaron dudas sobre la seguridad del desplazamiento.

Sin embargo, el organismo europeo rechazó modificar el calendario al considerar que no existían motivos suficientes para suspender el encuentro. La posibilidad de no presentarse al partido llegó a plantearse, aunque esta opción implicaba la amenaza de sanciones deportivas.

Entre las consecuencias que se barajaban figuraban la derrota automática, una multa económica e incluso una penalización en la clasificación para el Mundial. Finalmente, tras valorar todos los escenarios, la federación y las futbolistas optaron por realizar el viaje.

La oposición del sindicato de futbolistas

La decisión de disputar el encuentro llega pese al rechazo expresado por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). El sindicato mostró su "contundente oposición" a que las internacionales viajaran a Turquía en el actual contexto geopolítico.

En un comunicado, la organización insistió en que la seguridad de las jugadoras debe situarse por encima de cualquier compromiso deportivo. Según AFE, la situación internacional genera incertidumbre y riesgos que deben ser tenidos en cuenta antes de organizar desplazamientos a zonas cercanas a un conflicto.

El sindicato también advirtió de que, en un escenario de tensión, los espacios aéreos podrían cerrarse de forma repentina, lo que complicaría la situación de las futbolistas en caso de tener que regresar con urgencia.

Asimismo, AFE considera incoherente que, mientras algunos gobiernos están evacuando ciudadanos de áreas potencialmente afectadas por acciones bélicas, un equipo deportivo tenga que desplazarse a disputar un partido.

Por ello, el sindicato pidió a los organismos competentes, especialmente a la UEFA, que reconsideraran la decisión y buscaran alternativas que garantizaran plenamente la seguridad de las jugadoras. España llega a esta cita tras comenzar con buen pie la fase de clasificación mundialista. En su primer partido, disputado en Castellón, la selección se impuso con claridad a Islandia por 3-0.

Ahora, el equipo dirigido por Sonia Bermúdez afrontará su segundo compromiso en Antalya con el objetivo de mantener el pleno de victorias y continuar su camino hacia el Mundial de 2027. Sin embargo, el encuentro estará inevitablemente marcado por el debate generado en torno a la seguridad del desplazamiento y las tensiones geopolíticas en la región.