La UEFA multa y amenaza al Real Madrid con cierre parcial del Bernabéu por "actitudes racistas"

Noticia bomba en la Champions. La UEFA multa con 15.000 euros al Real Madrid y amenaza con cierre parcial del Santiago Bernabéu por "actitudes racistas" durante el partido ante el Benfica.

Este es el comunicado de la UEFA:

Multar al Real Madrid C.F. con 15 000 euros y ordenar el cierre parcial del estadio del Real Madrid C.F. (es decir, 500 asientos adyacentes de la grada sur inferior) durante el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA en el que el Real Madrid C.F. juegue como club anfitrión, por el comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados. Dicho cierre del estadio queda suspendido durante un período de prueba de un (1) año, a partir de la fecha de la presente decisión.

El comunicado eso sí deja claro que el cierre solo tendrá lugar si vuelven a ocurrir hechos parecidos, es decir, si no se repite, esta amenaza no llegará al puerto final.

Desde el Real Madrid emitieron un comunicado después del partido con previsión de que esto podía pasar y por ello la UEFA ha sido más reticente al cierre definitivo. Fue por el caso de un aficionado al que se le vio hacer el saludo nazi en la retransmisión de televisión. El seguidor fue echado del estadio.

"El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad", decía el comunicado blanco.