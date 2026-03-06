Dura salida para el Real Madrid esta noche. Los blancos, que llevan dos derrotas consecutivas en Liga —frente a Osasuna en El Sadar y contra el Getafe en el Bernabéu—, visitan esta noche Vigo para medirse en Balaídos a un Celta que llega en buen momento de forma. Lo hacen además con diez bajas en el equipo, por lo que Álvaro Arbeloa ha tenido que tirar de varios jugadores del Castilla para poder completar la convocatoria.

Sobre este Celta-Real Madrid, y la última derrota contra el Getafe, ha hablado hoy Dani Blanco —presentador para la ocasión— en Fútbol es Radio junto a los tertulianos Isidoro San José, Guillermo Domínguez y Gonzalo Heredero. "Se me hace bola que el Madrid pueda perder tres partidos seguidos", ha dicho Isidoro. En la misma línea se ha expresado Heredero, quien ha recordado, no obstante, que "el Celta es el equipo que mejor está jugando al fútbol en Primera División junto al Barcelona".

Asimismo, Guillermo se ha referido a las últimas declaraciones del técnico celeste, Claudio Giráldez, quien ha dicho que el Madrid "es muy peligroso cuando juega fuera de casa porque es uno de los mejores equipos del mundo con espacios". "Eso es verdad", reconocía el jefe de Deportes de Libertad Digital, "pero lo mismo que te hace un partidazo en Villarreal, luego deambula como un fantasma sobre el césped de El Sadar".

Así, Isidoro San José se muestra contrariado por cómo perdió el lunes el Madrid contra el Getafe. "El gol de Satriano fue en el 39’ y, teniendo en cuenta que quedaba toda la segunda parte por delante, esperas algún síntoma de reacción. Algo, una falta, lo que sea…", dice. "No creo que el Madrid salga relajado esta noche en Vigo", dice el exjugador madridista. Aun así, Isidoro deja este mensaje para la esperanza: "Mientras esté vivo y las matemáticas no digan lo contrario, el Madrid siempre tiene opciones de ser campeón".

"Si la única solución que tienes es fiarlo todo a Vinícius para que se pelee con el mundo, mal vamos", dijo Domínguez, a lo que Heredero respondía que "el Madrid, lo que se dice como equipo, no es que haya jugado y que no hay motivos para ser muy optimistas ahora mismo".

Además, Blanco y los tres tertulianos han hablado del resto de partidos de la jornada de Liga, con especial atención a los duelos Atlético de Madrid-Real Sociedad —en lo que es la final anticipada de Copa del Rey que estos dos equipos disputarán el próximo 18 de abril en La Cartuja— y Athletic de Bilbao-FC Barcelona. "Si el Madrid pincha hoy en Balaídos y el Barça gana mañana en San Mamés, podemos empezar a decir que el Barça puede ser campeón de Liga porque se podría poner a 7 puntos, aunque aún queden muchas jornadas", ha destacado Blanco.

Otros de los temas que se han puesto sobre la mesa es la lesión de Kylian Mbappé, que ha decidido viajar a Francia para consultar una segunda opinión de un especialista médico, así como las eliminatorias de octavos de final de la Champions, con los duelos de ida la próxima semana: Real Madrid-Manchester City, Atlético de Madrid-Tottenham y Newcastle-Barcelona. "El Tottenham está muy mal y el Atlético es claro favorito", señaló Blanco.

Respecto al partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético, disputado el pasado martes en el Camp Nou (3-0), Isidoro ve que "el Barcelona podía haber pasado perfectamente". "Lo que yo no entiendo es que el Atlético hiciera un partido prácticamente perfecto en la ida y luego hiciera esta mierda, con perdón, en la vuelta, saliendo a encerrarse en vez de ir a por todas".

Asimismo, en la tertulia de Fútbol es Radio de este viernes se ha tratado las elecciones a la presidencia del FC Barcelona que se celebrarán el próximo domingo 15 de marzo, con Joan Laporta y Víctor Font ya proclamados como candidatos oficiales. Una campaña caracterizada por el cruce de acusaciones, con el caso Negreira como telón de fondo. "Si Font ya frivoliza con sus declaraciones, hablando de una película de Torrente, lo de Laporta ya es de juzgado de guardia", dijo Blanco, a lo que Domínguez acotó: "Es que Laporta es un populista y un demagogo de manual. Pero al fin y al cabo parece que es lo que quiere el barcelonismo".